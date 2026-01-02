Venerdì 2 gennaio inizia, su Real Time, la nuova edizione de Il Forno delle Meraviglie. Al timone dello show, al via alle 21:25, torna Fulvio Marino.

Il Forno delle Meraviglie 2 gennaio, il regolamento

Nel corso della nuova edizione de Il Forno delle Meraviglie, il conduttore si reca in una specifica zona del nostro paese, alla scoperta delle migliori panetterie. Ogni puntata è arricchita dalla partecipazione di tre concorrenti, che accolgono, di volta in volta, il padrone di casa per far assaggiare i loro prodotti.

Fulvio Marino è chiamato a valutare quattro differenti categorie: il dolce, il salato, l’esperienza complessiva nel forno ed il prodotto meraviglia, ovvero la specialità della casa, scelta direttamente dallo sfidante.

Al suo fianco, per tutta la durata dell’esperienza, il conduttore è affiancato da un ospite vip, grande conoscitore del luogo visitato e che ha il compito di assegnare dei punti bonus al loro locale preferito.

Per il debutto arriva Francesco Paolantoni

In occasione del debutto del 2 gennaio de Il Forno delle Meraviglie, il conduttore Fulvio Marino si reca in Campania. In particolare, il presentatore visita Ischia e Procida, due fra le zone più note ed apprezzate della regione. Sono tanti i prodotti simbolo di tale territorio, dalla lingua di Procida, dolce di sfoglia e crema, al panino farcito denominato Zingara ischitana. Il conduttore è affiancato, per tutta la durata dell’avventura, dal comico ed attore Francesco Paolantoni, napoletano doc e che conosce decisamente molto bene entrambe le isole.

A gareggiare ne Il Forno delle Meraviglie del 2 gennaio c’è Panàme, a Procida. Al timone dell’attività c’è Monia, che dopo una formazione fra l’Italia e la Francia, ha fatto ritorno sull’isola per esaudire un sogno: aprire un’attività tutta sua. La titolare racconta: “Ho lavorato tanti anni a Parigi come Executive Patisserier, ma il richiamo delle radici è stato più forte. Ci siamo ispirati alle boulangerie francesi, contaminate con le tradizioni italiane“.

Il Forno delle Meraviglie 2 gennaio, gli altri due sfidanti

Secondo forno in gara nello show è Forno Romeo, ad Ischia. A guidare il locale, che partecipa ad Il Forno delle Meraviglie del 2 gennaio, è Elio. Quest’ultimo afferma: “Nella vita ho fatto tanti lavori, ma da quando ho iniziato a fare il pane ho capito che questa è la mia strada. Ho aperto l’attività nel 2021. Non nasco da una famiglia di panettieri, ma ho studiato e frequentato corsi di formazione. Qui c’è di tutto: pizze, focacce ed il cornetto ischitano“.

Infine, la puntata del 2 gennaio termina con Anna Bakery, situato ad Ischia. La titolare è Anna, che racconta: “Da piccola sognavo di aprire un’agenzia di viaggio, ma per ironia della sorte un viaggio di ritorno da Napoli mi ha cambiato la vita. Io e mio marito ci siamo conosciuti in traghetto: un colpo di fulmine e da quel momento abbiamo iniziato a lavorare insieme. Noi puntiamo in alto“.