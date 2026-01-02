Venerdì 2 gennaio prende il via la 18° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del penultimo turno del girone di andata.

Serie A 18° giornata programmazione tv, gli anticipi

La programmazione tv della 18° giornata di Serie A prende il via il 2 gennaio, alle ore 20:45 circa. A tale ora, sia DAZN (che manda in onda tutti gli incontri) che Sky (che propone tre partite per turno) offrono ai propri abbonati la sfida fra il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce dall’ottima vittoria contro il Torino, ed il Milan di Massimiliano Allegri.

La 18° giornata di Serie A procede con ben cinque match sabato 3 gennaio. Alle ore 12:30 il Como di Cesc Fabregas cerca i tre punti ai danni dell’Udinese. Alle 15:00 il Genoa quart’ultimo può allungare sulla zona retrocessione affrontando il Pisa, penultimo. Alla stessa ora c’è il derby dell’Emilia Romagna fra il Sassuolo ed il Parma.

Dalle 18:00 è la volta dell’incontro tra la Juventus, quinta a quattro punti dalla capolista Inter, ed il Lecce. Infine, alle 20:45, Sky e DAZN mandano in onda lo scontro diretto fra l’Atalanta, decima classificata e per ora lontana dalle zone che danno l’accesso alle coppe europee, e la Roma, che invece è quarta.

Il calendario della domenica

La 18° giornata di Serie A procede domenica 4 gennaio, con le ultime quattro partite. Alle 12:30 si parte con Lazio-Napoli. I padroni di casa, guidati da Maurizio Sarri, sperano di vincere dopo due pareggi di fila. Gli ospiti, campioni d’Italia in carica ed allenati da Antonio Conte, sono invece terzi, a due soli punti dalla capolista.

Alle 15:00, la Fiorentina fanalino di coda e a serio rischio retrocessione cerca tre punti contro la Cremonese. Tre ore più tardi, Sky e DAZN propongono Hellas Verona-Torino. Infine, nel corso del posticipo delle 20:45 scendono in campo la capolista Inter ed il Bologna, settimo ed alla ricerca di una vittoria che manca da quattro turni.

Serie A 18° giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti della 18° giornata di Serie A per Sky.

Cagliari-Milan: Zancan e Marchegiani;

Zancan e Marchegiani; Atalanta-Roma: Gentile e Serena;

Gentile e Serena; Hellas Verona-Torino: Nucera e Gobbi.

