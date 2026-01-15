Giovedì 15 gennaio, su Sky Uno, è proposta una nuova puntata di MasterChef Italia. Il cooking show è visibile dalle ore 21:15 circa.

MasterChef Italia 15 gennaio, gli ottimi ascolti di sette giorni fa

Con la puntata odierna, l’edizione di MasterChef Italia arriva al giro di boa. Il programma, infatti, ha come protagonisti i migliori chef amatoriali del nostro paese, chiamati ogni settimana a confrontarsi nella preparazione di ricette della cucina moderna e dei grandi classici nostrani.

A giudicare le abilità degli sfidanti tornano i tre giudici del format, ovvero Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli ed Antonino Canavacciuolo. Essi, nella puntata di sette giorni fa, hanno eliminato due concorrenti: Gaetano, architetto di 52 anni, ed Antonio, studente 24enne di Giurisprudenza.

Molto positivi gli ascolti ottenuti la scorsa settimana. Lo show, considerando la Total Audience, ha tenuto compagnia ad 886 mila telespettatori, per una share del 4,4%.

La Red Mystery Box

La puntata di MasterChef Italia di giovedì 15 gennaio prende il via con la Red Mystery Box. Si tratta di una manche dedicata interamente al sapore agrodolce, molto diffuso nella cultura orientale e che negli ultimi anni ha ottenuto un ruolo sempre più importante anche nella cucina italiana. Gli aspiranti chef sono costretti a cimentarsi in ricette che prevedono l’utilizzo di vari ingredienti, su tutti l’aceto ed il dolcificante.

La Red Mystery Box, come da tradizione, è decisamente molto insidiosa. I concorrenti che sono risultati essere i migliori, al termine della prova, salgono subito sulla balconata. I peggiori, invece, devono affrontare il temutissimo Pressure Test. Tale sfida, fra le più emozionanti dell’intero cooking show, è suddivisa in due step differenti. Protagonista di tale manche è il pomodoro, ovvero uno degli ingredienti più iconici ed apprezzati della cucina italiana.

MasterChef Italia 15 gennaio, ospite Ciccio Sultano

Nel corso di MasterChef Italia di oggi, la Masterclass è chiamata ad affrontare un altro Skill Test. Al centro di tale spazio c’è la regione Sicilia, isola che ha una lunghissima tradizione culinaria, arricchita dalla contaminazione fra culture differenti fra loro.

Ospite della manche è lo chef Ciccio Sultano. Il cuoco ha all’attivo due Stelle Michelin grazie al locale Duomo di Ragusa ed accompagna il pubblico a casa e gli sfidanti in un viaggio alla scoperta delle eccellenze gastronomiche, fra identità e cultura.

Al termine della serata, i tre esperti si riuniscono ed individuano il nome del concorrente peggiore, che deve togliere il grembiule ed abbandonare per sempre il programma.