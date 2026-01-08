Giovedì 8 gennaio, su Sky Uno, è in onda una nuova puntata di MasterChef Italia. Lo show, Sky Original realizzato dalla Endemol Shine Italia, è proposto dalle ore 21:15 circa.

MasterChef Italia 8 gennaio, al centro il mix fra tradizione ed innovazione

Al centro della puntata di giovedì 8 gennaio di MasterChef Italia ci sono i sedici concorrenti rimasti ancora in gara. I protagonisti della MasterClass eseguono, in studio, nuove ricette, giudicate come sempre dai giudici Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Lo show, visibile anche in streaming su Sky Go e Now TV, prosegue con una nuova puntata, dedicata alla ricerca del mix perfetto fra la tradizione e l’innovazione.

Il programma, quest’oggi, parte con una Mystery Box decisamente molto importante. In tale manche, i concorrenti sono chiamati a lasciar andare le insicurezze e mostrare quella che è la loro vera personalità. L’ingrediente al centro della ricetta dev’essere cotto in crosta di argilla, una particolare tecnica di cottura che protegge gli alimenti dal calore diretto, rendendoli fragranti fuori e morbidi all’interno.

La marinatura, grande passione di Barbieri

La puntata dell’8 gennaio di MasterChef Italia procede con l’Invention Test. Tale manche è decisamente speciale ed ha una durata molto lunga, pari a tutta la notte. Al centro c’è la marinatura, tecnica culinaria che è una grande passione del giudice Bruno Barbieri. La preparazione in sé è molto veloce, ma l’attesa prosegue per ore ed ambisce ad avere carni saporite ed aromatizzate. Per alcuni concorrenti, però, potrebbero essere dietro l’angolo delle cattive sorprese.

L’appuntamento di oggi del cooking show continua con la prova in esterna. Gli aspiranti chef si recano, questa settimana, tra le colline Patrimonio Unesco delle Langhe, in Piemonte, e rende omaggio alla salsiccia di Bra, vera e propria eccellenza della cucina italiana. I concorrenti sono suddivisi in due squadre e cucinano per una platea di esperti, chiamati alla fine a decretare il team vincente.

MasterChef Italia 8 gennaio, il Pressure Test dedicato ai tacos

Coloro che formavano la compagine sconfitta nell’esterna, durante MasterChef di giovedì 8 gennaio, tornano in studio ed affrontano il Pressure Test, che come da tradizione chiude la puntata. In tale manche, le telecamere si concentrano su uno dei piatti più noti del Messico, ovvero i tacos. Una pietanza, quest’ultima, che oramai è divenuta nota in tutto il mondo, Italia compresa. Il partecipante giudicato peggiore dai tre giudici, al termine della serata, è definitivamente eliminato e deve abbandonare lo show.