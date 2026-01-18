Domenica 18 gennaio, per la prima puntata del 2026 di Che tempo che fa, è in onda lo speciale Ornella Senza Fine. L’intera serata, in onda in diretta, è dedicata ad Ornella Vanoni.

Che tempo che fa Ornella Senza Fine, l’intitolazione di un’aiuola a Milano

Che tempo che fa Ornella Senza Fine prende il via, su NOVE, dalle ore 20:30 circa. Al timone dello show, come al solito, c’è Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

La trasmissione, come detto, ha deciso di rendere un lungo omaggio ad Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre scorso e che, nelle ultime edizioni, ha fatto parte del cast fisso della trasmissione.

Durante la serata, Fazio è affiancato dai famigliari dell’artista, ovvero dal figlio Cristiano e dalle nipoti Matteo e Camilla. Previsto un collegamento con Beppe Sala, Sindaco di Milano, che inaugura l’aiuola che la città intitola a Vanoni.

Gli ospiti che si esibiscono sulle canzoni celebri di Vanoni

Durante lo speciale Ornella Senza Fine di Che tempo che fa, si alternano in studio molti artisti, che si esibiscono sulle note delle canzoni più celebri mai realizzate da Ornella Vanoni.

Spazio, in primis, a Francesco Gabbani, fra gli ultimi a collaborare con Vanoni, alla quale ha scritto la canzone Un sorriso dentro il pianto. Accolto, poi, Mahmood, che con Ornella aveva incantato tutti, proprio nello studio di Che tempo che fa, con il duetto diventato virale sui social sulle note di Sant’Allegria.

Nel corso della diretta di Che tempo che fa Ornella Senza Fine, il padrone di casa presenta le performance musicali di Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè e Diodato. A loro si uniscono anche Elisa, Emma, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Malika Ayane.

Che tempo che fa Ornella Senza Fine, il ricordo mediante le testimonianze di coloro che la conoscevano bene

Ma il ricordo di Ornella Vanoni, nello speciale di Che tempo che fa, non è limitato solo alla musica. Nella puntata intervengono varie persone che conoscevano molto bene la cantante, a partire dal giornalista Vincenzo Mollica. Spazio al cantautore Mario Lavezzi, legato a Vanoni da una lunga amicizia, a Mara Maionchi e a Virginia Raffaele. I vari momenti della serata si alternano a dei collegamenti, che mostrano i posti più cari a Vanoni.

La prima parte della serata è denominata Che tempo che fa L’Anteprima ed è occupata dal talk dedicato al racconto dei fatti principali di attualità.