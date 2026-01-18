La programmazione di La5 si tinge di rosa con la messa in onda del film Love in Bloom (conosciuto anche come Cuori in fiore). La regista Rogue Rubin dirige questa commedia romantica del 2022, capace di far sognare il pubblico. La trama unisce due mondi distanti, trasportando gli spettatori dalla frenesia urbana di Chicago ai paesaggi incontaminati dell’Australia. Qui, la protagonista intraprende un viaggio inatteso per salvare il matrimonio della sorella. Tuttavia, questa missione si trasforma presto in un percorso personale che la porta a scoprire un amore profondo e inaspettato.

Regia, produzione e protagonisti del film Love in Bloom

Rogue Rubin firma la regia e infonde alla pellicola uno stile fresco e luminoso. La casa di produzione The Steve Jaggi Company realizza il progetto interamente in terra australiana, valorizzando i talenti locali. Inoltre, un cast affiatato guida la narrazione con grande chimica. Susie Abromeit interpreta la protagonista femminile, portando sullo schermo eleganza e determinazione. Accanto a lei, Julian Haig incarna l’affascinante protagonista maschile. Infine, Melina Vidler, Jason Wilder e Candice Hill completano il gruppo degli interpreti principali.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Australia. Nello specifico, lo stato del Queensland ospita le scene più suggestive. Infatti, i paesaggi naturali rigogliosi, le cittadine costiere pittoresche e le location rurali ricreano perfettamente l’immaginaria e accogliente comunità di Primrose. Dunque, l’ambientazione gioca un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera romantica che avvolge i personaggi.

Trama del film Love in Bloom

La storia segue le vicende di Amelia Hart (Susie Abromeit), un’imprenditrice di successo che gestisce decorazioni floreali a Chicago. Attualmente, la donna vola in Australia per aiutare l’amata sorella Bonnie con gli ultimi, frenetici preparativi delle nozze. Tuttavia, il destino ha in serbo un imprevisto. Infatti, un violento temporale blocca Bonnie e il fidanzato Jake in un isolato centro benessere di montagna. Di conseguenza, Amelia deve prendere in mano le redini dell’organizzazione per salvare la cerimonia.

Per fortuna, non deve affrontare tutto da sola. Nello specifico, collabora strettamente con Grayson Tanner (Julian Haig), il testimone dello sposo e affascinante veterinario locale. Inizialmente, le differenze tra la meticolosa cittadina e il rilassato ragazzo di campagna creano qualche attrito. Ciononostante, tra la gestione di animali indisciplinati, la scelta dei fiori e la scoperta delle tradizioni australiane, il rapporto evolve. Così, Amelia riscopre sé stessa. Alla fine, comprende che la vita reale offre emozioni che non si possono pianificare come un bouquet perfetto.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, Amelia e Grayson riescono nell’impresa e salvano il matrimonio di Bonnie e Jake, rendendolo indimenticabile. Durante il processo, però, Amelia matura una nuova consapevolezza. Infatti, realizza che la sua vita frenetica a Chicago non la rende felice come credeva un tempo. Inoltre, il legame sentimentale con Grayson diventa sempre più forte e innegabile. Pertanto, la protagonista affronta una scelta decisiva: tornare alla sua vecchia routine o restare in Australia per un nuovo inizio. Il film chiude la narrazione con un bacio appassionato che suggella la nascita di una solida storia d’amore.

Cast completo del film Love in Bloom

Il cast riunisce attori di talento che danno vita a personaggi ben definiti e coinvolgenti: