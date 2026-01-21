Mercoledì 21 gennaio, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Il programma prende il via alle ore 21:25 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Matrimonio a prima vista 21 gennaio, continuano le lune di miele

Con la puntata di oggi di Matrimonio a prima vista prosegue l’esperimento con protagoniste le tre coppie di novelli sposi, composte da Linda ed Andrea, Marina e Federico ed Irene con Andrea.

Al loro fianco, anche nell’appuntamento odierno, possono contare sul sostegno dei tre esperti, ovvero lo specialista di comunicazione Andrea Favaretto, la sessuologa Nada Loffredi e la psicologa Giulia Davanzante.

I mariti e le moglie protagoniste della narrazione, nelle puntate precedenti, hanno conosciuto i loro partner ed hanno convolato a nozze. In seguito, sono partiti per le lune di miele, che continuano anche nella giornata odierna.

Il viaggio in Turchia di Irene ed Andrea

Nel corso di Matrimonio a prima vista del 21 gennaio, Irene ed Andrea si godono il loro tempo insieme in quel di Antalya, in Turchia. Le cose, almeno inizialmente, sembrano andare per il verso giusto. Lo sposo dichiara: “Abbiamo degli ottimi tempi di condivisione durante la giornata, io noto negli atteggiamenti e negli sguardi che c’è complicità“. Irene aggiunge: “Lui ricerca il contatto fisico, l’intimità, mi sto divertendo“.

Le cose, tuttavia, sono destinate a cambiare. Durante una cena, infatti, la coppia ha una forte litigata. Irene, in particolare, accusa il marito di non essere spontaneo nei suoi atteggiamenti, facendolo andare su tutte le furie.

Intanto, in quel di Sharm El-Sheikh, ci sono Marina e Federico. I due, sette giorni fa, hanno avuto delle problematiche, ma la telefonata effettuata con l’esperto Andrea Favaretto sembra aver dato i suoi frutti: nella coppia, infatti, è tornata la serenità. Una volta terminato il viaggio di nozze, però, le cose cambiando radicalmente, soprattutto da parte della moglie, che ammette di non aver sentito la mancanza del compagno.

Matrimonio a prima vista 21 gennaio, l’attrazione oggetto del contendere fra Linda ed Andrea

Infine, a Matrimonio a prima vista del 21 gennaio è proposto un focus su Linda ed Andrea. A Rodi, in Grecia, le cose non vanno bene. A sollevare il problema è Linda: “Sospetto di non piacere fisicamente a mio marito, ma non ha il coraggio di ammetterlo. Per questo provo ad allontanarmi, per vedere se lui effettivamente mi viene a cercare“. Lui, consapevole della sua poca apertura verso la coniuge, promette di provare a cambiare rotta.