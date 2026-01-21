La programmazione televisiva di stasera, giovedì 22 gennaio 2026, propone un palinsesto ricco di emozioni che spazia dalla fiction italiana più amata al grande cinema d’azione internazionale. Su Rai 1, il pubblico ritrova le atmosfere familiari di Spoleto con una nuova indagine di Don Matteo, dove intuito spirituale e commedia si intrecciano perfettamente. Contemporaneamente, le reti concorrenti offrono valide alternative: l’informazione politica domina su Rete 4 e La7, mentre Italia 1 e i canali Sky puntano su adrenalina e thriller. Inoltre, non mancano opzioni per gli amanti dello sport e dell’intrattenimento leggero, garantendo una serata adatta a ogni tipo di telespettatore.

Stasera in TV giovedì 22 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Don Matteo (Serie TV)

In questo episodio della quindicesima stagione, Don Massimo indaga su un misterioso incidente che coinvolge una giovane promessa del nuoto locale. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini organizza un piano stravagante per aiutare il Capitano in una questione di cuore, scatenando una serie di equivoci esilaranti in caserma.

Milo Infante conduce uno speciale in prima serata dedicato ai più recenti casi di cronaca nera e giudiziaria. In studio, esperti e opinionisti analizzano gli sviluppi delle indagini, offrendo ricostruzioni dettagliate e documenti inediti.

Geppi Cucciari guida il pubblico attraverso una serata di cultura pop, satira e intrattenimento intelligente. Ospiti dal mondo del cinema, della letteratura e della musica arricchiscono il dibattito con performance e interviste ironiche.

Il detective Ma Seok-do torna in azione con la sua forza bruta per sgominare un nuovo cartello della droga che minaccia la città. L’indagine lo porta a scontrarsi con criminali spietati e poliziotti corrotti in un susseguirsi di combattimenti spettacolari.

Un viaggio intimo nella vita e nella poetica del cantautore calabrese, che racconta le sue radici, il processo creativo e il rapporto con la sua terra attraverso musica e parole.

Peter Ustinov interpreta l’infallibile Hercule Poirot in questo classico giallo tratto da Agatha Christie. Durante una vacanza in un resort esclusivo, l’investigatore deve scoprire chi ha eliminato una famosa attrice, interrogando un gruppo di sospettati che nascondono moventi insospettabili.

Il poliziotto parigino, trasferitosi in provincia per prendersi cura dei nipoti, affronta un nuovo caso di omicidio mentre cerca di gestire le complesse dinamiche familiari.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio (News)

Paolo Del Debbio apre il dibattito sui temi caldi della politica e dell’economia nazionale. La trasmissione dà voce ai cittadini comuni e ospita politici di schieramenti opposti per discutere delle nuove manovre governative.

Gerry Scotti conduce una puntata speciale del leggendario game show. I concorrenti sfidano la sorte girando la ruota per indovinare le frasi misteriose e vincere il montepremi finale.

Ryan Reynolds interpreta Matt Weston, una giovane recluta della CIA incaricata di sorvegliare una “safe house”. Quando la struttura finisce sotto attacco, Weston deve proteggere il pericoloso criminale Tobin Frost (Denzel Washington) e fuggire da mercenari che li inseguono senza tregua.

Corrado Formigli torna con le sue inchieste approfondite e i reportage esclusivi. La puntata affronta gli scenari geopolitici attuali e le ripercussioni sociali della crisi economica, con ospiti in studio e collegamenti esterni.

Sfida decisiva in ambito europeo: le due squadre scendono in campo determinate a conquistare tre punti fondamentali per il passaggio del turno in una partita che promette spettacolo e gol.

Una commedia romantica dove una giovane donna scopre che il misterioso ospite arrivato nella sua piccola città non è un semplice turista, ma un reale in incognito in cerca del vero amore lontano dai doveri di corte.

Il paleontologo Alan Grant torna, suo malgrado, sull’isola dei dinosauri per una missione di salvataggio. Qui scopre che l’evoluzione ha creato predatori ancora più intelligenti e letali del T-Rex.

Bruce Willis riprende il ruolo di John McClane. Mentre aspetta la moglie all’aeroporto di Washington, deve sventare il piano di un gruppo di terroristi che ha preso il controllo della torre di controllo, minacciando di far precipitare gli aerei in arrivo.

I film e programmi dei canali tematici stasera in tv giovedì 22 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – Contract to Kill

Steven Seagal interpreta un agente speciale che scopre un’alleanza pericolosa tra cartelli della droga e terroristi.

Al Pacino e Matthew McConaughey esplorano il mondo frenetico e rischioso delle scommesse sportive, dove il talento nel prevedere i risultati può costare molto caro.

Miniserie drammatica che ricostruisce la caccia alla famigerata banda criminale che ha terrorizzato l’Emilia-Romagna tra gli anni ’80 e ’90.

Roberto Giacobbo conduce gli spettatori alla scoperta di misteri archeologici e meraviglie della natura in luoghi inaccessibili.

Il programma svela le meraviglie ingegneristiche nascoste dietro gli edifici più iconici del mondo.

L’improbabile coppia di detective torna con nuovi casi bizzarri nella pittoresca Stratford-upon-Avon.

Un esperto di scienze comportamentali utilizza la sua conoscenza della mente umana per risolvere casi che la polizia considera impossibili.

Boing Plus – 20:50 – Programmazione da definire

Cartoonito – 20:30 – La casa delle bambole di Gabby

Super! – 20:25 – Programmazione da definire

DMAX – 21:40 – 72 animali pericolosi con Barbascura X

Home & Garden TV – 21:00 – Jea Benessere per te e per l’ambiente

Discovery Turbo – 20:30 – Affari a quattro ruote

Sportitalia – 21:00 – Live Match

SuperTennis – 21:15 – Incontri ATP

Alma TV – 21:30 – Il Massimo in Cucina

Radio Italia TV – 21:00 – Radio Italia Top

I programmi Sky giovedì 22 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia

La competizione culinaria entra nel vivo. I giudici sottopongono gli aspiranti chef a una Mystery Box particolarmente insidiosa, seguita da un Invention Test che non ammette errori.

La serie esplora l’ascesa dei clan criminali a Napoli prima degli eventi narrati nella saga principale, svelando retroscena inediti sui personaggi storici.

Un medical drama intenso che segue le vite frenetiche dei medici in un ospedale di Pittsburgh.

Queen Latifah continua a difendere gli indifesi usando le sue abilità speciali in missioni ad alto rischio.

Nuova serie true crime che analizza casi in cui l’identità del colpevole è rimasta ambigua fino all’ultimo indizio.

Sky Arte – 21:15 – Munch – Amori, fantasmi e donne vampiro

Sky Classica – 21:15 – Friedemann Vogel – Incarnation of Dance

Comedy Central – 20:10 – Maurizio Battista: Comedy Celebration

MTV – 21:05 – Help! I am in a secret relationship!

