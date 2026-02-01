Domenica 1° febbraio, come sempre, sarà una giornata ricca di ospiti in tv. Da Che tempo che fa a Domenica In, di seguito vi sveliamo i protagonisti dei principali show del nostro paese.

Domenica 1° febbraio ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Dalle ore 19:30 sul NOVE, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback conducono un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Ampio spazio lo ha Alberto Trentini, cooperante italiano che rilascia la sua prima intervista dopo la scarcerazione avvenuta qualche settimana fa in Venezuela, dove è rimasto in carcere per oltre un anno. A seguire, è intervistata Belen Rodriguez. La showgirl presenta la nuova edizione di Only Fun Comic Show, al via il 5 febbraio.

Per parlare del film Lavoreremo da grandi interviene in studio l’attore Antonio Albanese. Per il mondo della musica, Fazio dà il benvenuto a Geolier, che ha da poco pubblicato l’album Tutto è possibile.

La prima parte della puntata è dedicata all’attualità. Protagonisti di tale spazio sono Roberto Burioni, Marco Varvello, Annalisa Cuzzocrea, Carlo Verdelli e Massimo Giannini. Infine, nella rubrica denominata Il Tavolo, partecipano gli ospiti fissi Mara Maionchi, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e La Signora Coriandoli. A loro si uniscono Belen Rodriguez, Giucas Casella, Diego Abatantuono, Giovanni Esposito, Orietta Berti, Paolo Rossi e Kristian Ghedina, telecronista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

I protagonisti di Domenica In

Su Rai 1, dalle 14:00, Mara Venier, Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio guidano Domenica In. La conduttrice intervista Christian De Sica e Lillo, al cinema con Agata Christian Delitto sulle nevi. Lino Guanciale, invece, è il protagonista di L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, miniserie che Rai 1 propone il 3 ed il 4 febbraio. Nicola Di Bari e il tenore Vittorio Grigolo cantano De vez en cuando, in omaggio a Diego Armando Maradona.

Per il consueto talk sul Festival di Sanremo ci sono Marco Carta, Scialpi, Pierdavide Carone, Francesca Alotta, Paolo Mengoli, Michele e Bobby Solo. Per lo spazio di attualità, Venier e Cerno commentano i fatti della settimana con Francesco Giorgino, Maria Rita Parsi e Giovanni Terzi. Mammucari guida il gioco La Cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio effettua un ritratto di Lady Diana e Camilla, attuale Regina d’Inghilterra.

Domenica 1° febbraio ospiti tv, le interviste di Francesca Fialdini

Infine, domenica 1° febbraio dalle 17:20, spazio a Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Fra le ospiti c’è Serena Rossi, in tour con lo spettacolo teatrale SereNata a Napoli. Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati presentano la terza stagione di Cuori, al via il 1° febbraio su Rai 1. Il doppiatore ed attore Francesco Pannofino parla dell’impegno come testimonial di Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati. Infine, è raccontata la storia di Sarah Silvestri, aiutata, e per certi versi salvata quando era solo una bambina, dallo stilista Valentino Garavani.