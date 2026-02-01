Stasera in tv domenica 1 febbraio 2026 propone una prima serata ricca di film, serie e intrattenimento: su Rai 1 torna Cuori, uno dei titoli più seguiti della fiction italiana. Le altre reti offrono film molto attesi come Misery non deve morire, Independence Day: Rigenerazione, Il cavaliere oscuro, Inside Man: Most Wanted, oltre a factual, approfondimenti e programmi cult. Inoltre, tra thriller, blockbuster e show, la serata permette di cambiare genere senza perdere ritmo: così trovi facilmente l’opzione giusta, che tu voglia emozioni, suspense o leggerezza.

Stasera in TV domenica 1 febbraio 2026 — Rai

Il palinsesto Rai gioca su scelte molto diverse tra loro. Rai 1 punta sulla serialità italiana con Cuori, che mescola sentimenti, tensioni e svolte narrative pensate per tenere alta l’attenzione. Rai 3, invece, propone Report, un appuntamento solido per chi cerca inchieste e approfondimenti. Sul fronte cinema, Rai 2 e Rai 4 portano azione e suspense, mentre Rai Movie resta sul film da prima serata. Infine Rai Premium propone intrattenimento, ideale se preferisci performance e varietà. Di conseguenza, puoi costruire una serata “su misura” tra fiction, informazione e cinema.

Rai 1 – 21:30 – Cuori (Serie TV)

(Serie TV) Rai 2 – 21:00 – Mio padre è un sicario (Film)

(Film) Rai 3 – 20:30 – Report (Informazione)

(Informazione) Rai 4 – 21:20 – Derailed – Attrazione letale (Film)

(Film) Rai 5 – 21:23 – Gauguin (Serie TV)

(Serie TV) Rai Movie – 21:10 – Il duro del Road House (Film)

(Film) Rai Premium – 21:10 – Tali e Quali (Intrattenimento)

Mediaset, La7, TV8, Nove

Le altre reti bilanciano cinema e programmi “forti” da prime time. Italia 1 schiera Le Iene, mentre Nove propone Che tempo che fa per chi ama interviste e conversazione. La7, invece, alza la tensione con Misery non deve morire, un classico che gioca su paura e controllo psicologico. Canale 20 sceglie l’azione spettacolare di Independence Day: Rigenerazione, mentre Iris e Mediaset 27 puntano su titoli popolari e familiari. Inoltre La5 continua con la linea romantica grazie a Fondue d’amore. Così, tra suspense, fantascienza e intrattenimento, la serata scorre senza tempi morti.

Rete 4 – 21:33 – Fuori dal coro (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Canale 5 – 21:50 – Chi vuol essere milionario – Il torneo (Film)

(Film) Italia 1 – 21:13 – Le Iene (Intrattenimento)

(Intrattenimento) La7 – 21:15 – Misery non deve morire (Film)

(Film) TV8 – 21:35 – Il giustiziere della notte (Film — Prima TV)

(Film — Prima TV) Nove – 20:00 – Che tempo che fa (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Canale 20 – 21:10 – Independence Day: Rigenerazione (Film)

(Film) Iris – 21:14 – Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:14 – Mamma, ho perso l’aereo (Film)

(Film) TV2000 – 21:40 – I’ll Find You (Film)

(Film) La7 Cinema – 21:15 – Ti amerò… fino ad ammazzarti (Film — Prima TV)

(Film — Prima TV) La5 – 21:10 – Fondue d’amore (Film — Prima TV)

Stasera in TV domenica 1 febbraio 2026 — canali tematici e digitali

I canali tematici completano la serata con proposte più mirate. Cielo propone Honest Thief, ideale se cerchi un action diretto e senza troppi giri di parole. Real Time, invece, punta sulle dinamiche di coppia con 90 giorni per innamorarsi: e poi…, perfetto per chi ama storie, confronti e colpi di scena relazionali. In aggiunta, QVC e Food Network accompagnano il prime time con contenuti lifestyle e cucina: così alterni film e reality con un cambio di atmosfera morbido.

Cielo – 21:15 – Honest Thief (Film)

(Film) Real Time – 21:45 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… (Mondo e Tendenze — Prima TV)

(Mondo e Tendenze — Prima TV) QVC / Food Network programmazione lifestyle e cucina nel prime time.

Sky — Intrattenimento, Serie e Cinema

Sky organizza la prima serata come una vetrina completa: intrattenimento, serie e un pacchetto cinema molto forte. Da un lato trovi format riconoscibili e serialità, dall’altro spiccano titoli di richiamo come Inside Man: Most Wanted e Il cavaliere oscuro. Di conseguenza, puoi scegliere una serata ad alta tensione, un grande classico o un film più leggero, mantenendo sempre un ritmo da prima serata.

Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini (Serie TV)

(Serie TV) Sky Serie – 21:15 – The Paper (Serie TV — Prima TV)

(Serie TV — Prima TV) Sky Investigation – 21:15 – Law & Order: I due volti della giustizia (Serie TV)

(Serie TV) Sky Crime – 21:20 – Il piccolo Lorys (Documentari)

(Documentari) Sky Arte – 21:15 – Italy for Movies (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Sky Classica – 21:20 – Mahler – Sinfonia n.4 (Ragazzi e Musica)

(Ragazzi e Musica) Comedy Central – 20:00 – Maurizio Battista – Papà perché lo hai fatto? (Intrattenimento)

Cinema