Mercoledì 4 febbraio, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Matrimonio a prima vista Italia. Il format, che giunge oggi alla sesta puntata, è trasmesso dalle ore 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista 4 febbraio, la crisi fra Irene ed Andrea

Nel corso di Matrimonio a prima vista del 4 febbraio, i novelli sposi sono affiancati dagli esperti Nada Loffredo, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante. I tre hanno il compito di fornire il loro supporto ai protagonisti dell’esperimento.

Ampi problemi, gli esperti li hanno con la coppia Andrea ed Irene. Il rapporto fra i novelli sposi è sempre stato un po’ teso, ma a peggiorare la situazione vi è stato un duro scontro verbale arrivato proprio al termine del viaggio di nozze in Turchia.

Il ritorno alla normalità, in Italia, è decisamente traumatizzante. Di fatto, la coppia non inizia mai la fase della convivenza: marito e moglie sono divisi e non sembrano intenzionati a venirsi incontro. A Favaretto il compito di provare a recuperare una situazione che sembra quasi disperata.

Incomprensioni continue fra Linda ed Andrea

Durante Matrimonio a prima vista Italia di mercoledì 4 febbraio è proposto un focus su Linda ed Andrea. La coppia, dopo un iniziale periodo di convivenza, ha deciso di trasferirsi nel paese di origine dello sposo, dove la coniuge ha la possibilità di conoscere i familiari del partner.

Ben presto, però, fra Linda ed Andrea sorgono nuove tensioni a causa di alcuni atteggiamenti e non detti che, secondo la moglie, non gli permettono di lasciarsi completamente andare nella relazione.

Per cercare di smorzare la tensione ed evitare che possa crearsi un muro fra i due, in aiuto di marito e moglie arriva Nada Loffredo.

Matrimonio a prima vista 4 febbraio, cosa succede fra Marina e Federico

Infine, nel corso di Matrimonio a prima vista di mercoledì 4 febbraio, continua la crisi fra Marina e Federico. La coppia ha iniziato, la settimana scorsa, la convivenza a casa di lei. Le difficoltà a lasciarsi andare della sposa, nella serata odierna, si accentuano ulteriormente. Marina, infatti, ammette di sentire l’esigenza di avere del tempo per sé stessa e, così, invita il novello sposo a fare le valigie ed andare a dormire in una struttura alberghiera.

Una richiesta, questa, decisamente estrema e che lo sposo, nonostante un evidente scetticismo, decide di accettare. Nonostante questo, tuttavia, non nasconde il malumore: “Sto tornando nel loop delle altre storie, dove una cosa mi colpisce ma al posto di dirla la chiude con un ‘va bene’“.