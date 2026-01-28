Mercoledì 28 gennaio, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. L’esperimento sociale giunge alla fase clou della convivenza, anche se non mancano i problemi.

Matrimonio a prima vista 28 gennaio, Andrea ed Irene

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista, anche il 28 gennaio, sono affiancate dagli esperti Nada Loffredo, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante, che li supportano in tutte le fasi dell’esperimento che consiste nel far sposare due single e perfetti sconosciuti, che si conoscono solo sull’altare.

Andrea ed Irene continuano ad essere in viaggio di nozze in Turchia. Le cose, per loro, sembrano andare per il verso giusto, dopo non poche difficoltà soprattutto per quel che concerne l’atteggiamento dello sposo. Marito e moglie affrontano una escursione in barca, ma al termine le incongruenze di coppia tornano ad emergere con prepotenza. Per Irene, il coniuge non riesce a parlare in maniera aperta e sincera dei propri sentimenti. Lui, tuttavia, non concorda e, anzi, si sente continuamente giudicato dalla moglie.

Linda ed Andrea iniziano a vivere insieme

La seconda coppia al centro di Matrimonio a prima vista è quella composta da Linda ed Andrea. I due iniziano a convivere a casa della donna e le cose, inizialmente, sembrano andare per il verso giusto, anche grazie alla passione comune per le moto. Tuttavia, la vicinanza fra marito e moglie fa riemergere ancora le differenze caratteriali dei due. Il marito, in particolare, reclama un maggior rispetto delle proprie tempistiche oltre che degli spazi, mentre lei continua a non sentirsi la priorità per lo sposo, al punto da ammettere: “Se l’esperimento finisse oggi, io ridarei indietro le fedi“.

Matrimonio a prima vista 28 gennaio, Marina e Federico

Infine, ultima coppia protagonista di Matrimonio a prima vista Italia del 28 gennaio è composta da Marina e Federico. Anche in questo caso, il clima sembra tutt’altro che sereno. Dopo la visita della mamma di Marina, marito e moglie scelgono di dar vita ad una sfida di cucina, che tuttavia rende ancora più evidenti le profonde distanze fra i coniugi.

Esse aumentano nel momento in cui Marina, poco prima di andare a dormire, annuncia la scelta di passare la notte sul divano, separata dunque da Federico. Tale decisione arriva come conseguenza del fatto che la sposa, nonostante siano passati oramai giorni dalle nozze, ha ancora grosse difficoltà a lasciarsi andare ed avere un avvicinamento fisico con il coniuge.