Martedì 10 febbraio, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il dating show è proposto dalle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 10 febbraio, Mariella con Sabino

Flavio Montrucchio è il conduttore di Primo Appuntamento, la cui edizione procede, nella giornata di oggi, con una nuova puntata. Il padrone di casa, al suo fianco, può contare sul sostegno del barman Mauro, che ha il compito di realizzare gli aperitivi ai protagonisti. Essi, single alla ricerca dell’anima gemella, effettuano degli appuntamenti al buio. Al termine delle cene, devono decidere se continuare a frequentarsi o se, invece, interrompere la conoscenza.

A Primo Appuntamento arriva Mariella. Ha 59 anni, è barese e lavora come tecnico di laboratorio in una scuola alberghiera. Confessa: “Sono tanta roba, do tanto e vorrei un’altra persona come me al mio fianco, che mi faccia dire wow“. Incontra Sabino, 56enne della provincia di Bari. Lavora nel settore del turismo e confessa: “Sono uno che gira tanto, sia per professione che per piacere. Sono un principe azzurro, ritengo di essere troppo perfetto per le donne. Se fossi su un sito di recensioni, di me ci sarebbe scritto: ‘Non posso mettere 11 perché il massimo è 10’. La donna perfetta è decisa, sarcastica”.

Madison cena con Vivian

Durante Primo Appuntamento del 10 febbraio c’è Madison, 25enne proveniente dalla provincia di Venezia. Confessa: “Sono fissata con gli unicorni, mi piacciono per il loro spirito libero e per il senso di leggerezza che trasmettono. Sono estroversa, diretta, testarda ed orgogliosa. Vorrei una persona con la quale condividere le mie tante passioni, io sono folle e mi piacerebbe conoscere una persona come me“. Cena con il coetaneo Vivian, studente e magazziniere di Rivoli, in provincia di Torino. Adora il cosplayer, è insicuro, sarcastico e timido. In vita sua non è mai stato innamorato, se non per Lady Gaga.

Altra single di Primo Appuntamento di oggi è Arianna, 31enne che vive a Firenze e fa l’assistente di volo. Per mestiere “vive all’avventura, senza sapere dove sarà il giorno dopo“, ed adora fare volontariato. Da otto anni è single, anche a causa del suo lavoro, che la costringe a spostarsi spesso. Passa la serata con Daniele, 39enne di Ancona. Fa il libero professionista nel campo dell’abbigliamento ed ha una grandissima passione: la musica. Non a caso, da quando ha 14 anni fa il dj. Onesto, creativo e talvolta cinico, assicura: “Con me non ci si annoia“.

Primo Appuntamento 10 febbraio, l’ultima coppia

L’ultima coppia di Primo Appuntamento del 10 febbraio è composta da Manuela e Claudio. La prima ha 65 anni, viene da Viareggio. Nasce come cantante e ballerina, ma oggi fa l’istruttrice di fitness. Partecipa al programma con un obiettivo: aggiungere amore alla sua esistenza. Lui, invece, ha 72 anni, abita in provincia di Asti e si definisce “generoso e con un cuore enorme“. Single da un anno e mezzo, in passato ha sofferto per amore ma ora desidera nuovamente innamorarsi.