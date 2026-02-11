Mercoledì 11 febbraio, su Real Time, è in onda la puntata di Matrimonio a prima vista dedicata alla reunion. Si tratta di uno degli appuntamenti che, da sempre, è più atteso per il format.

Matrimonio a prima vista reunion 11 febbraio, confronto Andrea ed Irene

Al centro di Matrimonio a prima vista dell’11 febbraio, dunque, le tre coppie fino ad ora formate hanno l’occasione di incontrarsi per la prima volta. Si tratta di un momento da sempre decisivo per i mariti e le moglie, che di fatto si confrontano, per la prima volta, con persone che stanno affrontando la loro stessa esperienza. Al loro fianco, ancora una volta, ci sono i tre esperti, cioè lo specialista di comunicazione Andrea Favaretto, la sessuologa Nada Loffredi e la psicologa Giulia Davanzante.

Prima della reunion, però, c’è il confronto fra Andrea ed Irene. La moglie ha accettato, dopo giorni di assoluto distacco, di incontrare il partner. Quest’ultimo, visibilmente emozionato, non ha nascosto la propria stizza per i comportamenti avuti dalla coniuge, che a suo dire non ha dato una possibilità alla coppia di nascere. Lei, non appena arriva al faccia a faccia, ammette: “Mi dispiace, io sono quella che hai conosciuto per tutta la durata del viaggio di nozze, ti ho messo spesso in difficoltà, forse alla prova. Ho esagerato anche quando non avrei dovuto“.

Marina raggiunge Federico

Intanto, durante Matrimonio a prima vista di oggi, Marina, accettando il suggerimento di Giulia Davanzante, fa le valigie e raggiunge Federico a Bergamo. Le cose sembrano andare decisamente meglio: la coppia, forse per la prima volta da quando è partito l’esperimento, sembra serena ed hanno l’occasione per un confronto tranquillo, ma senza filtri.

Diversa, invece, la situazione fra Andrea e Linda. La sposa, in particolare, sente che c’è ancora qualcosa che non va per il verso giusto e decide di affrontare la situazione. Linda, infatti, accusa: “Tu stai facendo l’amico e ti va bene così, non ti applichi per cercare di trasformare ciò che siamo in qualcosa di più serio. Hai scelto di partecipare ad un programma anche quando non eri pronto a farlo“. Nasce, così, un’intensa litigata, al termine della quale la sposa fa le valigie ed abbandona la casa del marito.

Matrimonio a prima vista reunion 11 febbraio, l’inattesa scintilla fra Linda e Federico

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista, l’11 febbraio, affrontano la reunion. Nel corso di essa, Andrea ed Irene hanno un nuovo scontro, causato dal fatto che lui non ha avuto alcun contatto con la moglie durante una trasferta di lavoro. Ma la cosa più sorprendente, durante l’incontro, è che è scoccata un’attesa scintilla fra Linda e Federico, che hanno avuto modo di chiacchierare ed in parte flirtare in cucina, mentre preparavano il risotto. Un evento che rischia di lasciare delle conseguenze nello sposo, che ammette: “Il problema del risotto è stato cucinarlo con un’altra e trovarmi bene“.