Giovedì 12 febbraio si avvia alle battute finali, con una nuova puntata, MasterChef Italia. Il format, show Sky Original realizzato dalla Endemol Shine Italia, è proposto dalle ore 21:15 circa, su Sky Uno.

MasterChef Italia puntata 12 febbraio, sono sette i concorrenti rimasti

La gara, durante l’appuntamento odierno di MasterChef Italia, si fa sempre più serrata. D’altronde, sono solamente sette i concorrenti rimasti ancora in gara. Dopo l’eliminazione di Dorella della scorsa settimana, sono ancora in lizza per vincere l’edizione del format i cuochi amatoriali Carlotta Bertin, Matteo Canzi, Matteo Lee, Niccolò Mazzanti, Matteo Rinaldi, Alessandro Segantini e Dounia Zirari.

A decretare i nomi di coloro che possono continuare a sognare di vincere il format ci sono i tre giudici, cioè Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. L’appuntamento è visibile anche in streaming mediante la piattaforma Now TV e l’applicazione Sky Go.

Il ritorno di Anna Zhang

Nel corso di MasterChef Italia di giovedì 12 febbraio fa il suo ritorno, all’interno dello studio, Anna Zhang. Si tratta di una delle ospitate più attese dell’intera edizione, essendo la vincitrice di dodici mesi fa. La detentrice in carica del titolo è la protagonista di una Mystery Box. Durante essa, i sette concorrenti ancora in gioco devono realizzare dei piatti utilizzando alcuni dei concorrenti a cui Zhang è più legata.

A seguire, i giudici Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli firmano un’Invention Test intenso, inedito e decisamente spettacolare. Essa consiste in una cucinata a sei mani, nella quale è protagonista un piatto che promette di riunire, al proprio interno, le tre differenti filosofie di cucina.

MasterChef Italia puntata 12 febbraio, l’ultimo Skill Test con Angel Leon

Grande spazio, a MasterChef Italia di giovedì 12 febbraio, lo ha la Skill Test. Si tratta dell’ultima manche di questo tipo per l’edizione in corso. Sulla carta, la sfida promette di essere molto complessa. I sette aspiranti chef in gara, infatti, sono trasportati in fondo al mare tra ingredienti marini inconsueti, magie ipnotiche luminescenti e tecniche di cottura innovative.

A fare gli onori di casa è lo chef Angel Leon. Il cuoco spagnolo, noto soprattutto per la sua capacità di dar vita a piatti creativi e per certi versi sperimentali, ha vinto, nel corso della sua carriera, ben 3 Stelle Michelin. Tali riconoscimenti li ha ottenuti per il ristorante Aponiente posto a Cadice, in Spagna.

Al termine, i giudici devono decidere il nome dello sfidante da eliminare. Gli altri ottengono l’accesso alla semifinale della prossima settimana.