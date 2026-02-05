Si è oramai superato il giro di boa e sono rimasti, in gara, solamente nove concorrenti. Giovedì 5 febbraio è in onda un nuovo appuntamento di MasterChef Italia, show Sky Original prodotto dalla Endemol Shine Italia.

MasterChef Italia 5 febbraio, nuove prove giudicate dalla confermata giuria

La puntata di MasterChef Italia è proposta, dalle 21:15 circa, su Sky Uno. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in streaming ed on demand mediante la piattaforma Now TV e l’applicazione Sky Go.

Al centro della gara, come detto, sono rimasti nove aspiranti chef, che si sfidano, anche in questa settimana, in numerose sfide per mettere alla prova le loro abilità creative e tecniche.

A giudicare ogni piatto torna la giuria, composta da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli ed Antonino Canavacciuolo.

Una Mystery Box multiculturale

Al centro di MasterChef Italia di giovedì 5 febbraio vi è, in primis, una Mystery Box decisamente speciale, dominata dal multiculturalismo. I concorrenti, in particolare, devono cucinare a quattro mani in compagnia di nove donne provenienti da differenti parti del pianeta, tirocinanti del ristorante Roots di Modena. Un locale, questo, in cui la cucina rappresenta un modo per raccontare e integrare e che punta a dare un lavoro nel mondo della ristorazione alle donne migranti. Tale attività è ideata e portata avanti da Jessica Rosval, chef allieva di Massimo Bottura e capace di vincere delle Stelle Michelin, attesa come ospite in studio.

La puntata di MasterChef Italia di giovedì 5 febbraio procede con l’Invention Test che permette il ritorno nello show di Jeremy Chan. Ospite per la terza volta nella storia del format, si tratta dello chef e co-fondatore di Ikoyi, noto ristorante di Londra. I tre giudici costringono i concorrenti a proporre uno dei piatti più iconici di Chan.

MasterChef Italia 5 febbraio, Prova in Esterna in Norvegia

La puntata di giovedì 5 febbraio di MasterChef Italia va avanti con la Prova in Esterna, ambientata questa settimana in Norvegia. Con l’occasione è proposto un focus sulla cucina nordica, che negli ultimi anni ha conquistato uno spazio sempre più importante nel panorama culinario del mondo. I concorrenti sono suddivisi in due differenti brigate.

I componenti della compagine perdente devono affrontare il sempre temuto Pressure Test, che ha come protagonista il gelato. A tal proposito, gli chef danno il benvenuto al maestro gelaterie Carlo Guerriero. Al termine della prova, i tre giudici devono individuare il nome del concorrente meno meritevole, che deve immediatamente abbandonare il programma.