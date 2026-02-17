Dopo il caso Alfonso Signorini e la chiusura dei profili social, Fabrizio Corona si appresta a tornare. Questa volta, però, lo farà su un mezzo decisamente nuovo. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha annunciato l’arrivo di Falsissimo a Teatro.

Falsissimo a Teatro, otto date a maggio

Fabrizio Corona, dunque, sbarca a teatro. L’ex re dei paparazzi, da settimane al centro delle polemiche a causa di alcune dichiarazioni su Alfonso Signorini e coinvolto in uno scontro mediatico con Mediaset, debutta in alcuni dei principali palcoscenici del nostro paese.

A tal proposito, attualmente sono in calendario otto date, tutte a maggio. La prima è prevista il 2 maggio, presso il Teatro Galleria di Legnano. Il 7 maggio, invece, ci si sposta all’Ecoteatro di Milano, mentre tre giorni dopo, il 10/05, ci si sposta presso il Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum di Brescia.

Il 14 maggio si accendono i riflettori sul Teatro Metropolitan di Catania, mentre 16 maggio Fabrizio Corona si esibisce sul Teatro Celebrazioni di Bologna. Il 21 maggio, Falsissimo sbarca al Teatro PalaPartenope di Napoli. Ventiquattro ore dopo, la tournée procede nel Teatro Italia di Roma. Infine, ultima tappa per ora prevista è a Padova, il 23 maggio nel Gran Teatro Geox.

Cosa aspettarsi dallo show

I biglietti per vedere dal vivo Falsissimo a Teatro sono attualmente in vendita presso i principali circuiti di compravendita online, fra cui TicketOne. Al momento, non è da escludere che a quelle già citate possano aggiungersi ulteriori nuove date, considerando gli ottimi dati relativi alla vendita dei ticket. A Roma, ad esempio, non risultano più disponibili biglietti.

Il sottotesto che accompagna lo speciale Falsissimo a Teatro è Scacco matto al potere dei media. Proprio come avveniva durante le puntate rilasciate su YouTube, dunque, è lecito immaginare che Corona possa commentare alcune delle vicende di cui si è occupato negli ultimi mesi.

Falsissimo a Teatro, il ritorno sui social

In attesa del debutto teatrale, Fabrizio Corona ha fatto il suo ritorno sui social. Da giorni è particolarmente attivo su X, piattaforma dalla quale ha annunciato, ieri, la riapertura di un profilo su Instagram denominato Io Sono Notizia.

Inoltre, l’ex re dei paparazzi ha comunicato la volontà di pubblicare una nuova puntata di Falsissimo. La data annunciata è quella del prossimo 2 marzo, ma non è chiaro, al momento, né il contenuto di tale puntata, né su quale piattaforma web o social sarà rilasciata.