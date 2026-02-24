Martedì 24 febbraio è in onda, in diretta su Rai 1 dalle 20:40, la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Al timone della kermesse c’è Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori Laura Pausini e Can Yaman.

Oggi si esibiscono tutti i 30 Big, votati esclusivamente dalla giuria della sala stampa tv e web. Numerosi gli ospiti previsti, a partire da Olly, vincitore della passata edizione, e Tiziano Ferro, che esegue un medley dei suoi più grandi successi.

Sanremo 2026 diretta prima serata, l’inizio con la voce di Pippo Baudo

Inizia, in perfetto orario, la prima serata di Sanremo 2026. L’opening è commovente: l’orchestra, in un gioco di luci, fa risuonare la storica sigla Perché Sanremo è Sanremo. Poi irrompe nel teatro la voce, indimenticabile, di Pippo Baudo, che accoglie tutti al Festival della musica italiana. Solo in un secondo momento fa il suo ingresso Carlo Conti. Il direttore artistico, ovviamente, omaggia Pippo Baudo, tributato da una standing ovation della platea, che urla il nome “Pippo“.

Conti: “Si tratta del primo Festival senza Baudo, per noi è doveroso dedicarglielo“. Il conduttore saluta i famigliari di Pippo, saluti in platea. A seguire, arriva Olly, che canta Balorda Nostalgia, con la quale ha vinto lo scorso anno. L’artista è liquidato in breve tempo: di nuovo la voce di Pippo Baudo (che questa volta appare in video) presenta Laura Pausini.

A lei il compito di presentare la prima Big dell’edizione. Si tratta di Ditonellapiaga con Che fastidio!. Accompagnata da sei ballerine, il brano convince già dal primo ascolto: lei è indiscutibilmente brava, il ritmo è trascinante, un po’ a La Rappresentante di Lista. Voto 7,5.

La gara continua con Michele Bravi

La diretta della prima serata di Sanremo 2026 procede con Michele Bravi, che presenta Prima o poi. Canzone sanremese un po’ vecchio stile, con un bel testo ma di difficile valutazione al primo ascolto. Voto 6.

Il primo debuttante della serata è Sayf. La sua Tu mi piaci tanto non passerà di certo alla storia, ma comunque se la cava bene alla sua prima esperienza all’Ariston: 6,5. Quarta Big della serata è Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Vale lo stesso discorso di Bravi: canzone che rientra perfettamente nell’alveo della tradizione, si percepisce il potenziale ma necessita di ulteriori ascolti, perché al primo non lascia particolarmente il segno. 6.

Si cambia decisamente tono con AI AI di Dargen D’Amico. Il brano è coerente con le sue esperienze sanremesi passate: ci sono gli occhiali da sole, un ritmo trascinante, un testo con riferimenti all’attualità ed un ritornello destinato a rimanere in testa. Voto 7.

Un filmato omaggia Peppe Vessicchio, che per decenni ha diretto l’orchestra del Festival. Il Teatro dedica, anche a lui, una standing ovation. Conti, con l’occasione, omaggia altri artisti, da Tony Dallara ad Angela Luce, passando per Maurizio Costanzo. Manca all’appello Ornella Vanoni: la speranza è che non sia una svista, ma una scelta fatta perché, per lei, è previsto uno spazio a sé durante l’edizione.

Sanremo 2026 diretta prima serata, Laura Pausini a lezione di turco

Sulle note della colonna di sonora di Sandokan, a Sanremo 2026 arriva Can Yaman, che improvvisa una lezione di turco a Laura Pausini. Gag poco riuscita, va detto. Fortunatamente si torna alla musica con Magica Favola di Arisa. Per ora la migliore della serata: la canzone è bella, è una ballad intensa con un testo ricco di significati ed una voce che è sempre strepitosa. Voto 8.

Conti (fortunatamente) annuncia che domani sera sarà ricordata Ornella Vanoni, con la presenza sul palco della nipote Camilla Ardenzi, già protagonista dello speciale di Che tempo che fa di Fabio Fazio (nominato dallo stesso Conti). Settimo artista in gara è Luchè con Labirinto. Prova nettamente insufficiente a livello vocale: 5.

Carlo Conti accoglie Gianna Pratesi, signora di 105 anni che il 2 giugno del 1946 ha votato per la prima volta. L’ospite, accompagnata sul palco dal figlio, dichiara: “Noi a casa eravamo tutti di sinistra, via i fascisti, tutti abbiamo votato Repubblica! Finalmente hanno potuto votare anche le donne. I giovani dovrebbero capire com’è la vita, non dovrebbero arrabbiarsi. Occorre volere bene“.

Esordio a Sanremo per Tommaso Paradiso, con I Romantici.