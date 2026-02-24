Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo. Martedì 24 febbraio prende il via Sanremo 2026 e di seguito vi sveliamo la scaletta della prima serata, al via alle 20:40 su Rai 1.

Sanremo 2026 scaletta prima serata, i co-conduttori

La prima serata di Sanremo 2026 è guidata da Carlo Conti, affiancato dalla co-conduttrice Laura Pausini, presente in tutte le cinque puntate della kermesse. Con loro è accolto l’attore Can Yaman, al suo esordio alla conduzione di un format in Italia, dopo l’enorme successo ottenuto con la fiction Sandokan.

A tal proposito, Yaman ha la possibilità di incontrare il primo Sandokan televisivo, ovvero Kabir Bedi. Sul palco dell’Ariston è atteso un medley dei succesi di Tiziano Ferro, che intona anche il nuovo singolo Sono un grande.

Per un omaggio alla storia della Repubblica Italiana arriva Gianna Pratesi, che compirà, fra poche settimane, ben 106 anni e che ha votato, per la prima volta in vita sua, nel referendum del 2 giugno 1946.

In apertura un omaggio a Pippo Baudo

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026 coinvolge Olly. Il cantante, dunque, torna all’Ariston ad un anno dal suo successo con Balorda Nostalgia, brano con il quale ha vinto la kermesse nella passata edizione.

In collegamento dal Suzuki Stage, posto come sempre in Piazza Colombo, è coinvolta Gaia. L’artista intrattiene il pubblico a casa con la hit Chiamo io chiami tu, con il quale la cantante ha partecipato alla gara dodici mesi fa.

Infine, è previsto il primo collegamento dalla Costa Toscana, situata a largo delle acque della città dei fiori. Il protagonista, per tutte e cinque le serate, è Max Pezzali. L’apertura è dedicata a Pippo Baudo, in quello che è il primo Festival dopo la sua scomparsa. Un omaggio è in programma anche per il Maestro Beppe Vessicchio.

Sanremo 2026 scaletta prima serata, l’ordine di uscita

Durante la prima serata di Sanremo 2026 si esibiscono i trenta Big, che dunque hanno la possibilità di far ascoltare, tutti insieme, i loro inediti. Nel corso della diretta, che dovrebbe terminare intorno alle 01:25 circa, la possibilità di voto è assegnata esclusivamente dalla giuria della sala stampa, TV e Web. In chiusura di puntata, Carlo Conti comunica le prime cinque posizioni, seppur senza ordine di piazzamento.

Questo è l’ordine di uscita dei cantanti durante la prima serata:

Ditonellapiaga; Michele Bravi; Sayf; Mara Sattei; Dargen D’Amico; Arisa; Luché; Tommaso Paradiso; Elettra Lamborghini; Patty Pravo; Samurai Jay; Raf; J-Ax; Fulminacci; Levante; Fedez e Marco Masini; Ermal Meta; Serena Brancale; Nayt; Malika Ayane; Eddie Brock; Sal Da Vinci; Enrico Nigiotti; Tredici Pietro; Bambole di Pezza; Chiello; Maria Antonietta e Colombre; Leo Gassman; Francesco Renga; LDA ed Aka7even.

Sanremo 2026 scaletta prima serata, gli orari

Questi gli orari nei quali appaiono, sul palco, i vari ospiti:

20:45 Olly;

21:54 Gianna Pratesi;

22:32 Tiziano Ferro;

23:04 Gaia;

23:39 Max Pezzali;

23:51 Kabir Bedi.

L’orario di chiusura previsto è per le 01:44.