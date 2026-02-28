Sabato 28 febbraio, su Rai 1, è in onda la finale di Sanremo 2026 e, come avvenuto per tutte le altre serate, la racconteremo in diretta. Il direttore artistico Carlo Conti e Laura Pausini sono affiancati, oggi, da Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti.

Si prospetta una serata lunga e molto ricca di ospiti, a partire dai Pooh, protagonisti sul Suzuki Stage, e da Andrea Bocelli. La diretta della finale del 28 febbraio di Sanremo 2026 parte, su Rai 1, alle ore 20:40. Al termine, la Sala Stampa, il Televoto e la Giuria delle Radio votano l’artista vincitore della kermesse.

Sanremo 2026 diretta finale 28 febbraio, parte la gara

La diretta di Sanremo 2026 inizia con un messaggio di Giorgia Cardinaletti: “Tutti noi vorremmo l’Iran, ma si sta aprendo una guerra di cui non conosciamo i contorni. Grazie ai nostri inviati e corrispondenti, che ci permettono di apprendere ciò che accade nei teatri del conflitto“. Carlo Conti: “Vorremmo che da qui si alzasse un invito globale a salvaguardare i bambini, ovunque essi siano“.

Niente sigla, si parte subito con la diretta. Gli echi della guerra in Iran, dunque, condizionano, inevitabilmente, l’inizio dell’ultima serata. Parte la gara: il primo ad esibirsi, con Il meglio di me, è Francesco Renga.