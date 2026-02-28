Sabato 28 febbraio è in onda la finale di Sanremo 2026 e di seguito vi sveliamo la scaletta. La lunga diretta terminerà con la proclamazione del vincitore della kermesse, previsto intorno alle 02:00 di notte circa.

Sanremo 2026 scaletta finale, Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti i co-conduttori

A Carlo Conti e Laura Pausini, nella finale di Sanremo 2026, si uniscono due co-conduttori. La prima è Giorgia Cardinaletti, giornalista e da tempo volto del TG1, che negli ultimi giorni ha seguito la kermesse come inviata. Il secondo, invece, è il comico Nino Frassica, protagonista i giovedì con Don Matteo e nel cast di Sanremo Top, serate speciali proposte sull’ammiraglia il 7 ed il 14 marzo.

Durante la serata, che promette di essere molto lunga, salgono sul palco dell’Ariston coloro che hanno affiancato Carlo Conti durante l’intero percorso. Si tratta di Nicola Savino, conduttore del DopoFestival che è giunto al termine ieri, venerdì 27 febbraio, e Carolina Rey, Ema Stokholma e Manola Moslehi, che invece hanno guidato PrimaFestival.

Le performance degli ospiti

Nella scaletta della finale di Sanremo 2026 è dato spazio a numerosi ospiti. In primis, per parlare della piaga dei femminicidi e della violenza di genere, è accolto Gino Cecchettin. Si tratta del papà di Giulia, studentessa di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. A novembre 2024, ad un anno dal drammatico omicidio, è stata inaugurata la Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata proprio nella lotta contro la violenza sulle donne.

Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo è dato spazio ad una delle band più ascoltate del nostro paese. Stiamo parlando dei Pooh, che festeggiano i 60 anni di carriera ed eseguono Uomini Soli, uno dei loro brani più celebri. All’Ariston, invece, è accolto Andrea Bocelli, con un medley dei suoi successi. Dalla Costa Toscana è in programma una nuova esibizione di Max Pezzali.

Sanremo 2026 scaletta finale, il regolamento

Molto importante, per la finale di Sanremo 2026, è il regolamento. Nella prima parte della serata cantano tutti i 30 Big, votati da Sala Stampa, Giuria delle Radio e Televoto, con un peso del 33%, 33% e 34%.

Al termine, è chiuso il televoto ed è comunicata la top five, ovvero i cinque artisti che si contendono la vittoria finale. A questo punto sono riaperte le operazioni di voto, con le medesime modalità precedenti. L’unica variazione consiste nel fatto che ogni spettatore, da casa, può esprimere un solo voto, e non più tre come in passato.

A breve pubblicheremo l’ordine di uscita dei Big, al momento non ancora comunicato.