Crociera con delitto – Alessandria è l’emozionante episodio della serie poliziesca britannica in onda su Giallo. In questa tappa egiziana, la nave da crociera più misteriosa della TV attracca nel leggendario porto di Alessandria, trasformando una sosta turistica in un intricato caso di omicidio. La storia prende il via da una scia di furti misteriosi a bordo, culminando nel ritrovamento del cadavere di uno dei principali sospettati. Il titolo è disponibile per la visione anche in streaming su discovery+, nella sezione dedicata al canale Giallo.

L’episodio coniuga perfettamente il fascino esotico delle location nordafricane con la struttura classica del giallo “whodunnit”. Tra mercati affollati e i corridoi della nave, l’indagine scava nei segreti dei passeggeri, rivelando che dietro semplici furti di gioielli si nasconde una trama molto più pericolosa e letale.

Regia, produzione e protagonisti di Crociera con delitto: Alessandria

La serie è una produzione britannica di alto profilo, ideata da Mike Benson e Paul Matthew Thompson. Al centro dell’azione troviamo la coppia consolidata formata da Shayne Ward (il carismatico cantante Jack Grayling) e Catherine Tyldesley (il rigido ma intuitivo Primo Ufficiale Kate Woods). La regia dell’episodio riesce a mantenere alta la tensione, sfruttando il contrasto tra il lusso della nave e il caos vibrante della città di Alessandria.

Il cast di supporto arricchisce il mistero con una serie di personaggi ambigui, ognuno con un movente plausibile, rendendo l’identificazione del colpevole una sfida stimolante per gli appassionati del genere.

Location: dove è stato girato?

L’episodio è ambientato ad Alessandria d’Egitto, perla del Mediterraneo e tappa cruciale della crociera. Le riprese mescolano sapientemente location reali, come le zone portuali e i mercati tipici (i souk), con set ricostruiti che riproducono fedelmente le zone costiere egiziane. La produzione ha prestato grande attenzione a catturare l’atmosfera storica e frenetica della città, rendendola lo scenario perfetto per un inseguimento finale mozzafiato tra i moli e le antiche strade.

Trama dell’episodio Crociera con delitto: Alessandria

L’atmosfera rilassata a bordo della nave viene bruscamente interrotta da una serie di furti che colpiscono le cabine dei passeggeri più facoltosi. La sicurezza è in allerta, ma la situazione degenera quando uno dei sospettati, un passeggero dal passato torbido, viene trovato morto. Jack Grayling, che non riesce a ignorare il suo istinto investigativo, decide di affiancare Kate Woods nella ricerca della verità.

Le indagini portano alla luce una rete di ricatti e segreti nascosti. La vittima, lungi dall’essere un semplice ladro solitario, sembrava essere a conoscenza di qualcosa di molto più grande. Tra interrogatori serrati e analisi delle prove a bordo, Jack e Kate devono agire in fretta prima che la nave lasci il porto, permettendo all’assassino di svanire nel nulla o di colpire ancora.

Spoiler finale: il colpevole tra i moli

Attenzione spoiler: Nel finale dell’episodio, Jack e Kate scoprono che i furti erano solo una copertura per un traffico illegale di reperti archeologici rubati. La vittima era stata uccisa perché aveva deciso di ricattare l’organizzatore del traffico, un membro insospettabile dell’equipaggio. Grazie a un prezioso bottone ritrovato sulla scena del delitto, i due smascherano il colpevole proprio mentre tenta una fuga disperata tra le banchine del porto di Alessandria. Dopo l’arresto, la nave riprende il suo viaggio verso la prossima destinazione, con l’ordine finalmente ristabilito a bordo.

Cast completo di Crociera con delitto: Alessandria

Shayne Ward : Jack Grayling

: Jack Grayling Catherine Tyldesley : Primo Ufficiale Kate Woods

: Primo Ufficiale Kate Woods Zak Douglas : Jamil Al-Rashid

: Jamil Al-Rashid Geoffrey Breton : Piers de Vreese

: Piers de Vreese Kiza Deen : Frankie Johnson

: Frankie Johnson Ross Adams : Colin Smallwood

: Colin Smallwood Claire Sweeney : Beverley Carnell

: Beverley Carnell James Barriscale : Capitano Richard Marlowe

: Capitano Richard Marlowe Lesley Dunlop : Carole Merryweather

: Carole Merryweather Florin Piersic Jr.: Nikolai Volkov

Ti piacerebbe scoprire quale sarà la prossima città toccata dalla nave o preferiresti approfondire le storie dei singoli passeggeri coinvolti nel caso di Alessandria?