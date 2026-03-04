Venerdì 6 marzo si svolge il San Marino Song Contest 2026. La manifestazione musicale è finalizzata all’individuazione dell’artista che rappresenterà lo Stato all’Eurovision Song Contest.

San Marino Song Contest 2026, dove vedere la rassegna musicale

Il San Marino Song Contest 2026 è guidato da Simona Ventura. La presentatrice, in autunno volto del Grande Fratello, guida per la prima volta la kermesse. La finale del 6 marzo si svolge presso il Teatro Nuovo di Dogana.

La messa in onda televisiva è garantita, in diretta dalle 20:30, su San Marino RTV, visibile sul canale 550 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire la rassegna in streaming mediante l’applicazione Rai Play ed in diretta radiofonica su Rai Radio 2. Qui, la voce che racconta tutto quel che accade nella serata è quella di Martina Martorano.

Ospite Tommy Cash, le giurie

Nella finale del 6 marzo di San Marino Song Contest, il nome del vincitore è decretato da una giuria di qualità, presieduta da Federica Gentile, conduttrice e speaker radiofonica. Gli altri esperti sono Roberto Sergio, Direttore Generale Rai ed RTV San Marino, il Direttore Marketing SIAE Mario Andrea Ettore ed i direttori d’orchestra Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia.

La diretta televisiva, invece, è arricchita da una giuria di qualità, formata da Morgan, Iva Zanicchi e Red Ronnie. Essi non hanno diritto di voto, ma sono chiamati a commentare le varie performance. Durante la serata è assegnato anche un Premio della Critica. A tal proposito, la giuria della Sala Stampa è formata dai giornalisti Renato Tortarolo, Laura Rio, Federico Vacalebre, Francesca Pierleoni e Loredana Errico.

Oltre alla gara, nella finale del San Marino Song Contest 2026 sono protagonisti degli ospiti. È annunciata la partecipazione di Tommy Cash, noto per essere stato in gara, nella passata edizione dell’Eurovision Song Contest, con Espresso Macchiato, in rappresentanza dell’Estonia. Sul palco, inoltre, Al Bano e Cristiano Malgioglio.

San Marino Song Contest 2026, i finalisti

Tra i finalisti del San Marino Song Contest vi sono, come oramai da tradizione, svariati artisti italiani. In primis c’è Paolo Belli, storico volto di Ballando con le stelle, in gara con Bellissima. Spazio a Rosa Chemical ed Orchestraccia, protagonisti con Mammamì e Cara madre mia. Dolcenera propone My Love e Senhit con Boy George puntano su Superstar. Molella con Maxè gareggiano con Fever.

Vi sono, poi, degli artisti stranieri. In primis Inir Neziri, cantante albanese che canta Aurora. Dalla Romania ci sono Edward Maya e William Imola, che sperano di qualificarsi alla kermesse internazionale con Balla. Infine, in finale anche Andreas Habibi ed Aura, che arrivano dagli Emirati Arabi Uniti ed intonano All We Need Is Love.