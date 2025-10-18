Dopo l’appuntamento in formato ridotto della scorsa settimana, è ripresa la normale programmazione di Ballando con le stelle 2025, la cui nuova puntata, che abbiamo seguito in diretta, è in onda su Rai 1, dalle 21:25 di sabato 18 ottobre.

La conduttrice è la confermata Milly Carlucci, affiancata ancora una volta da Massimiliano Rosolino, inviato nella Sala delle Stelle. A giudicare le varie esibizioni ci sono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A bordopista tornano Alberto Matano e Rossella Erra, che devono assegnare il tesoretto. I Tribuni del Popolo, invece, sono Sara Di Vaira e Matteo Addino.

La diretta di Ballando con le stelle 2025 del 18 ottobre è arricchita dalla partecipazione, in qualità di Ballerino per una Notte, di Renato Zero. Di seguito le coppie che gareggiano:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Marcella Bella con Chiquito;

con Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

D’Urso e Fialdini partono con +10 punti bonus, in quanto vincitrici della scorsa puntata. Al contrario, malus di -10 punti per Bella e Coriandoli, ultime classificate sette giorni fa.

Ballando con le stelle 2025 diretta 18 ottobre, le prime esibizioni

Si parte, inizia Ballando con le stelle. La conduttrice saluta il pubblico e fa le presentazioni del caso, dai giudici ai concorrenti. Poi c’è la gara: la prima coppia a scendere in pista è Marcella Bella-Chiquito. Eseguono un bel paso doble. Per Zazzaroni “un po’ fuori tempo ma carino“. Canino chiede chiarimenti sulle presunte tensioni con D’Urso, ma la cantante smentisce: “Siamo amiche“. Per Lucarelli non si è trattato di un ballo ma di un “sacrificio”, però apprezza la personalità. Bella non ci sta: “Dici sempre le stesse cose, sei noiosa“. Ottiene 33 punti, che diventano 23 considerano il malus.

Si continua con Filippo Magnini-Alessandra Tripoli. L’ex nuotatore, nella clip di presentazione, si commuove pensando alla famiglia. I due ballano uno slowfox molto elegante. Non troppo convinta Carolyn Smith, che chiede ai due di eseguire, la prossima settimana, una rumba. Magnini, però, non ci sta e corregge Smith: “Credo di aver fatto le prese e le mosse dello slow nel modo corretto, penso di aver fatto qualcosa di pazzesco“. Canino vorrebbe vedere maggiormente la coppia, ma Magnini non accetta e ribatte ancora: “Credo che voi giudici non abbiate capito il significato della coreografia“. Lucarelli concorda con Canino: “Mi manca un po’ di coppia, siete freddi“. Mariotto aggiunge: “Non è che c’è rigidità fra voi per non ingelosire tua moglie?“. L’ex nuotatore nega. Riceve 41 punti.

Ancora critiche a Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina

La diretta di Ballando con le stelle del 18 ottobre va avanti. Tocca a Paolo Belli con Anastasia Kuzmina. Il concorrente, nella clip, manifesta una certa insofferenza verso i giudici e racconta la sua storia, privata ed artistica. Propongono un tango. All’artista arrivano complimenti, ma Selvaggia Lucarelli lo invita ad uscire “dal personaggio di co-conduttore di Ballando con le stelle” ed entrare in quello da “concorrente”. Lui non ci sta e risponde a tono: “Facciamo che la prossima volta balli tu?“. Lucarelli però è dura e definisce la risposta “sciocca“. Il duo riceve 38 punti.

Milly Carlucci, a nome dello show, esprime vicinanza a Sigfrido Ranucci. Poi è la volta della quarta coppia: La Signora Coriandoli-Simone Di Pasquale. Un freestyle veramente brutto. Mariotto: “Fa ridere, è divertente“. Riceve 22 punti, che diventano 12 con il malus. Milly Carlucci ringrazia Di Pasquale, che oggi ha ballato nonostante abbia perso la mamma pochi giorni fa. Il ballerino: “Mamma l’ho salutata questa mattina, noi ci portiamo sempre dentro i nostri cari. Mamma è sempre stata una grande lavoratrice e mi ha trasmesso la passione per il ballo, quindi non potevo mancare oggi“. Un abbraccio molto bello fra il professionista e la conduttrice.

La diretta di Ballando con le stelle continua. Tocca ad Andrea Delogu-Nikita Perotti. Presentano un tango di alto livello. Tutti i giudici concordano: è stato un ballo molto bello. Ricevono 43 punti. Nella diretta del 18 ottobre arrivano Fabio Fognini e Giada Lini. Gareggiano con un quickstep. Tantissimi complimenti per l’ex tennista, soprattutto per il percorso di crescita che sta avendo nelle settimane. Mariotto lo apprezza per il suo stile, che mantiene sempre, indipendentemente dalla tipologia del ballo. Lucarelli lo invita a superare l’emotività e ad essere più continuo. Ottengono 44 punti, con i 10 di Mariotto e Lucarelli.

Ballando con le stelle 2025 diretta 18 ottobre, Fabio Fognini e Giada Lini

Nella diretta è il momento di accogliere il Ballerino per una Notte Renato Zero. L’artista canta Senza, sua ultima canzone, ed intorno a lui ballano i professionisti del programma. Automaticamente, riceve 50 punti, senza bisogno dei voti della giuria. Zero racconta un aneddoto sul padre di Fabrizio Frizzi. Poi canta Più su.

A Ballando con le stelle del 18 ottobre ci sono Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Nella clip, la conduttrice racconta di quando ha lasciato Napoli e la sua casa: una decisione, questa, che ha creato la rabbia nel padre, che non le ha rivolto più la parola per anni. In pista propongono un quickstep. Matano le fa i complimenti per il ballo, ma ammette di aspettarsi qualcosa di più. D’Urso replica: “Io mi chiedo, ma voi cosa vi aspettate da me? Sono qui per ballare e cerco di divertirmi“.

Lucarelli: “Nei tuoi confronti c’erano grosse aspettative, sei una donna di spettacolo e ci aspettiamo lo show“. D’Urso ribatte: “Io faccio lo show nel mio spettacolo, qui sono venuta per ballare“. Selvaggia non ci sta: “Tu sei stata e sei ancora la tv, sei stata la più brava nel tuo settore e facevi di tutto per tirare fuori qualcosa dal tuo ospite, quindi sai benissimo di cosa parlo. Sei la prima della classe e non tiri fuori la tua emotività”. D’Urso ribatte e si innervosisce: “So che tu volevi questo, è questo lo show? Io sono stata ferma due anni, ingiustamente“. Lucarelli: “Ingiustamente lo dici tu, questa è la tua versione. Non sei la piccola fiammiferaia, sei su Rai 1, in prima serata e ben pagata, tutto va per il verso giusto. Non puoi continuare ad insinuare, o dici tutto o non lo dici, così è antipatico“.

Il punteggio di Barbara D’Urso

Dopo l’edizione notturna del TG1, torna in onda Ballando con le stelle. Anche Mariotto si unisce alla discussione fra D’Urso-Lucarelli: “Io non ti conosco, mi aspettavo chissà cosa, invece balli bene e stop. Hai un atteggiamento un po’ distaccato… Pasquale La Rocca emergi troppo e la copri. Io voglio vedere questa Barbara D’Urso sbocciare“. Smith, tornando al ballo, fa invece i complimenti alla conduttrice. Ottiene 46 punti, che diventano 56 grazie al bonus. La gara va avanti con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Bella salsa anche la loro: il livello, questa sera, è alto. Ai giudici piace molto, sia per il ballo che per l’atteggiamento. Riceve 48 punti, che diventano 58 con il bonus.

La diretta di Ballando con le stelle va avanti con Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Ballano un jive. Clip sul feticismo di Rosa nell’anteprima e Lucarelli, nei commenti a margine del ballo, si inserisce subito, citando l’articolo da lei scritto in merito profilo Vinted di Caterina Balivo. La giornalista al concorrente: “Conosci Balivo?“. Chemical: “Io la conosco, le ho mandato già un invito di cose di piedi…“. Carlucci interrompe prontamente e passa ai giudizi. Ricevono ben 45 punti.

La gara va avanti con Nancy Brilli e Carlo Aloia. Una rumba ben fatta, resa molto commovente anche dal racconto dell’attrice, che nella clip di presentazione ha parlato della sua famiglia. Tutti i giudici notano un miglioramento. A loro vanno 38 punti.

Ballando con le stelle 2025 diretta 18 ottobre, la classifica

Ballando con le stelle del 18 ottobre procede con Beppe Convertini e Veera Kinnunen. Il loro valzer denota dei miglioramenti evidenti del conduttore. Lucarelli scherzo: “Sei il nostro Forrest Gump. Milly, avete pagato un sacco di soldi gente che non sta dando niente, Convertini è il miglior investimento di sempre della Rai!“. Ottengono 26 punti con il 10 di Canino, che spera nella “terapia choc“.

Infine, l’ultima coppia è Martina Colombari e Luca Favilla. La concorrente, nell’anteprima, manifesta insofferenza per i voti dei giudici e lancia una provocazione: “Forse dovrei far vedere anche io le mutande come fanno altre?“. Gareggiano con un charleston. I due ottengono 41 punti.

L’ingresso di Massimiliano Rosolino è propedeutico alla lettura della classifica provvisoria. Fanalino di coda La Signora Coriandoli, ai primi due posti le solite Fialdini-D’Urso. Sorprese, al terzo e quarto, posto, sono Rosa Chemical e Fabio Fognini. Ma è tempo dei tesoretti. Matano dà i 25 punti a Delugo-Perotti. Erra, in aperta polemica con i giudici, dà gli altri 25 punti a D’Urso-La Rocca.

Anche quest’oggi non c’è eliminazione. La coppia vincitrice è Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca, che ottiene un bonus di +10 punti per la prossima settimana. Finisce qui la puntata.