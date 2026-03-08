Giornata come sempre ricca di ospiti quella di domenica 8 marzo in tv. Sia in Rai che su NOVE è grande protagonista, ancora una volta, il Festival di Sanremo.

Ospiti tv domenica 8 marzo, chi c’è a Che tempo che fa

Alle 19:3o su NOVE torna Che tempo che fa, guidato da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Direttamente dal palco dell’Ariston arrivano Patty Pravo ed Arisa, che hanno partecipato al Festival rispettivamente con i brani Opera e Magica Favola. In studio l’attore Massimo Lopez ed il critico televisivo Aldo Grasso.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna arrivano Gino Cecchettin e Lorenzo Gasparrini, rispettivamente fondatore e collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin. I due inaugurano un ciclo di incontri dedicato al tema della violenza e parità di genere. Lo scrittore Stefano Massini, invece, presenta Io Vladimir Stefano Massini racconta Putin, serata speciale in onda su NOVE l’11 marzo prossimo. Per l’attualità ci sono i giornalisti Francesco Costa, Massimo Giannini, Nello Scavo e Cecilia Sala, oltre al professor Roberto Burioni.

L’ultima parte è dedicata alla rubrica de Il Tavolo. In tale spazio ci sono Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, La Signora Coriandoli, Arisa, Cristiano Malgioglio e Raoul Cremona. A loro si uniscono Massimo Lopez, Paolo Rossi, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Giucas Casella.

I protagonisti di Rai 1

Alle 14:00 su Rai 1, Mara Venier conduce Domenica In. Dal Festival di Sanremo ci sono Francesco Renga ed Elettra Lamborghini. L’attore Alessandro Gassmann presenta la fiction Guerrieri La regola dell’equilibrio, al via il 9 marzo. Vanessa Scalera e Rocco Papaleo intervengono per parlare di Imma Tataranni 5 e del film Il Bene Comune, in uscita il 12 marzo. Per parlare di Mare Fuori 6, poi, c’è Vincenzo Ferrera.

Atteso uno spazio dedicato al piccolo Domenico. Il bimbo, morto ad appena due anni dopo un trapianto di cuore, è ricordato dalla mamma Patrizia. La conduttrice, con Tommaso Cerno e Salvo Sottile, parla dei principali fatti di attualità della settimana. A Teo Mammucari il compito di intrattenere il pubblico con il gioco La Cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio commenta i look del Festival di Sanremo.

Alle 17:20 su Rai 1 parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Gli ospiti sono Marcella Bella, che festeggia i 50 anni di carriera, Fabrizio Biggio, nel cast della fiction Le Libere Donne, ed i comici Francesco Cicchella ed Angelo Pintus, a teatro rispettivamente con Tante belle cose e Nabana.

Ospiti tv domenica 8 marzo, i protagonisti di Verissimo

Infine, alle 15:30 su Canale 5 torna Verissimo. Anche il programma di Silvia Toffanin parla di Sanremo con Ditonellapiaga e Serena Brancale. In programma un’intervista all’attore Gabriel Garko ed a Paola Caruso.

La presentatrice accoglie Fabrizio e Angela, genitori di Davide Borgione, 19enne morto, nella completa indifferenza, dopo una caduta dalla bicicletta. In scaletta un faccia a faccia con Arianna Fontana, che dopo Milano-Cortina è divenuta l’atleta italiana con più medaglie olimpiche vinte. Infine, ci sono Cristina, Mariangela e Raimondo, i figli di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso a coltellate nel suo negozio.