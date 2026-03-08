Linea Verde 8 marzo Colli Tortonesi
Informazione

Linea Verde, l’8 marzo protagonista il Piemonte: i Colli Tortonesi, fra storia e tradizione

Matteo Tuveri
8 Marzo 2026 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Domenica 8 marzo, Rai 1 manda in onda una nuova puntata di Linea Verde. Al timone della trasmissione torna il trio composto da Fabio Gallo, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi.

Linea Verde 8 marzo itinerario

Linea Verde 8 marzo, i Colli Tortonesi

Al centro di Linea Verde di domenica 8 marzo, i tre conduttori visitano il Piemonte. In particolare, durante la puntata, al via sulla rete ammiraglia della TV di Stato dalle ore 12:20 circa, le telecamere del format viaggiano alla scoperta dei Colli Tortonesi.

Il territorio è posto nei pressi di Tortona, città sita in provincia di Alessandria. Una zona ricca di storia e tradizione, oltre che di contaminazioni. D’altronde, sta proprio a cavallo fra quattro regioni, ovvero il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Liguria.

L’appuntamento, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

I prodotti gastronomici, dal vino Timorasso al formaggio Montebore

Durante Linea Verde di domenica 8 marzo, i tre conduttori vanno alla scoperta dei borghi più interessanti di tale territorio. Oltre al già citato Tortona, il formar raggiunge i paesi di Volpedo e Castellania. Inoltre, è proposto un focus sulla Val Borbera, una valle ancora selvaggia che si estende lungo l’Appennino ligure e che deve il suo nome all’omonimo fiume.

Nel corso della puntata, i padroni di casa incontrano giovani imprenditori locali, che presentano al grande pubblico di Rai 1 i prodotti tipici del posto. In primis il vino Timorasso ed il formaggio Montebore, entrambi molto conosciuti ed apprezzati sia in Italia che all’estero. Spazio al salame nobile di Giarolo, la cui salvaguardia e tutela è lo scopo dell’omonimo Consorzio, che riunisce i produttori per una garanzia di qualità.

A Volpedo, infine, sono assaggiate le gustose pesche, la cui tradizione risale all’inizio del ‘900 e che è tramandata di generazione in generazione.

Linea Verde 8 marzo

Linea Verde 8 marzo, i personaggi legati ai Colli Tortonesi

Linea Verde dell’8 marzo è l’occasione per omaggiare e ricordare i grandi personaggi che hanno un legame con i Colli Tortonesi. Nel già citato borgo Volpedo, ad esempio, è nato Giuseppe Pellizza, autore de Il Quarto Stato. Castellania, invece, è la terra di Fausto Coppi, campionissimo del ciclismo capace di vincere cinque edizioni del Giro d’Italia, due del Tour de France ed un Campionato del Mondo.

Dopo una parentesi dedicata alla musica locale, con piffero e cornamusa grandi protagonisti, il viaggio si conclude con dei piatti tipici come gli agnolotti e gli iconici dolci baci di dama.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.