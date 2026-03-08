Domenica 8 marzo, Rai 1 manda in onda una nuova puntata di Linea Verde. Al timone della trasmissione torna il trio composto da Fabio Gallo, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi.

Linea Verde 8 marzo, i Colli Tortonesi

Al centro di Linea Verde di domenica 8 marzo, i tre conduttori visitano il Piemonte. In particolare, durante la puntata, al via sulla rete ammiraglia della TV di Stato dalle ore 12:20 circa, le telecamere del format viaggiano alla scoperta dei Colli Tortonesi.

Il territorio è posto nei pressi di Tortona, città sita in provincia di Alessandria. Una zona ricca di storia e tradizione, oltre che di contaminazioni. D’altronde, sta proprio a cavallo fra quattro regioni, ovvero il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Liguria.

L’appuntamento, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

I prodotti gastronomici, dal vino Timorasso al formaggio Montebore

Durante Linea Verde di domenica 8 marzo, i tre conduttori vanno alla scoperta dei borghi più interessanti di tale territorio. Oltre al già citato Tortona, il formar raggiunge i paesi di Volpedo e Castellania. Inoltre, è proposto un focus sulla Val Borbera, una valle ancora selvaggia che si estende lungo l’Appennino ligure e che deve il suo nome all’omonimo fiume.

Nel corso della puntata, i padroni di casa incontrano giovani imprenditori locali, che presentano al grande pubblico di Rai 1 i prodotti tipici del posto. In primis il vino Timorasso ed il formaggio Montebore, entrambi molto conosciuti ed apprezzati sia in Italia che all’estero. Spazio al salame nobile di Giarolo, la cui salvaguardia e tutela è lo scopo dell’omonimo Consorzio, che riunisce i produttori per una garanzia di qualità.

A Volpedo, infine, sono assaggiate le gustose pesche, la cui tradizione risale all’inizio del ‘900 e che è tramandata di generazione in generazione.

Linea Verde 8 marzo, i personaggi legati ai Colli Tortonesi

Linea Verde dell’8 marzo è l’occasione per omaggiare e ricordare i grandi personaggi che hanno un legame con i Colli Tortonesi. Nel già citato borgo Volpedo, ad esempio, è nato Giuseppe Pellizza, autore de Il Quarto Stato. Castellania, invece, è la terra di Fausto Coppi, campionissimo del ciclismo capace di vincere cinque edizioni del Giro d’Italia, due del Tour de France ed un Campionato del Mondo.

Dopo una parentesi dedicata alla musica locale, con piffero e cornamusa grandi protagonisti, il viaggio si conclude con dei piatti tipici come gli agnolotti e gli iconici dolci baci di dama.