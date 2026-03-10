A Michelle Hunziker è assegnata la conduzione di Battiti Live Spring e di Super Karaoke. Lo show musicale, spin off di Battiti Live, e la trasmissione divenuta nota negli anni ’90 sono entrambi in onda su Canale 5.

Battiti Live Spring Super Karaoke, il ritorno di Michelle Hunziker

L’arrivo di Battiti Live Spring e Super Karaoke permettono, dunque, a Michelle Hunziker di tornare protagonista sulle reti Mediaset.

Al momento, anche a causa del cambio di orario di Striscia la Notizia, che ha condotto per anni nell’access prime time di Canale 5, la presentatrice svizzera ha guidato solamente un format in stagione. Si tratta di Io Canto Family, proposto lo scorso autunno e che ha chiuso con una media di 2 milioni e 100 mila spettatori, con il 15,3% di share. In seguito, ha guidato solamente serate evento musicali, come Pavarotti 90.

Se a Super Karaoke sarà la sola conduttrice, lo stesso non si può dire per Battiti Live Spring. Qui, infatti, è affiancata da Alvin, già co-conduttore di Battiti Live. Entrambe le trasmissioni sono proposte da Ferrara.

Il cast del format musicale

Iniziando da Battiti Live Spring, essa è la versione primaverile di Battiti Live, trasmissione che da anni, prima su Italia 1 poi sulla rete ammiraglia, accompagna in musica le estate degli italiani.

Al centro delle varie puntate vi sono gli artisti più celebri della musica italiana, che hanno modo di eseguire, di fronte al pubblico, le loro hit più note. In totale, si alternano sul palco 40 artisti. Nonostante il cast completo non sia ancora noto, quel che è certo è che ci sarà Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo con Per sempre sì. Dalla kermesse sanremese ci sono anche Fedez con Marco Masini, Samurai Jay, Sayf e Tommaso Paradiso. Hunziker, poi, dà spazio ad Annalisa, Emma, Alfa, Noemi, Bresh e Geolier.

Battiti Live Spring Super Karaoke, il ritorno del format portato alla ribalta da Fiorello

A seguire, la centrale Piazza Trento e Trieste di Ferrara accoglie Super Karaoke. Ideato da Fatma Ruffini, il format è stato portato al successo da un giovane Fiorello negli anni ’90 e consisteva nell’alternanza di una serie di persone comuni, che si esibiscono in delle esibizioni canore in perfetto stile karaoke. Alla fine, il pubblico presente in piazza deve decretare il nome del vincitore.

La trasmissione torna in programmazione ad undici anni di distanza dall’ultima edizione. Essa è andata in onda nel 2015 da Verona, con la conduzione di Angelo Pintus. Mediaset, per il ritorno, ha annunciato delle novità nel regolamento, ma non ha fornito ulteriori dettagli.