Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 1° marzo Sal Da Vinci

Domenica 1° marzo giunge ufficialmente al termine la settimana di Sanremo 2026 con l’ultima conferenza stampa, che seguiremo come sempre insieme in diretta. All’incontro è atteso Carlo Conti, direttore artistico che ha passato il timone della kermesse a Stefano De Martino. Una scelta, questa, che sarà commentata dal Vicedirettore e Direttore Intrattenimento Prime Time, ovvero Claudio Fasulo e Williams Di Liberatore.

Attesi, infine, gli artisti che hanno raggiunto il podio del Festival, ovvero il vincitore Sal Da Vinci, il secondo classificato Sayf e la terza classificata Ditonellapiaga.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 1° marzo, parte l’incontro

La conferenza stampa parte con Sal Da Vinci: “Per me è un’emozione indescrivibile, è una vittoria per tutti quelli come me che vengono dal basso“. Soddisfazione anche per Sayf, che parla di “grande onore”. Ditonellapiaga: “Sono molto soddisfatta, non pensavo neanche sarei stata presa al Festival, quindi le mie aspettative sono state tradite, in positivo“.

Si parte con le domande per i tre primi posizionati. Sal Da Vinci sull’Eurovision Song Contest: “Parteciperò, è una cosa che mi tocca, mi sembra un impegno così grande e bello che non so che dire. La musica è un momento di aggregazione e di pace, portare la musica italiana nel mondo è un onore Se la mia vittoria riappacifica Sanremo e Napoli? Vi sono state senz’altro delle difficoltà, ma oggi posso dire che è andata benissimo. Poco fa mi ha videochiamato Geolier, vorrei condividere la mia vittoria con lui, che proprio come me viene dalla gente e qui è arrivato secondo”. Sayf sul bilancio al Festival: “Sono contento di aver avuto un ottimo riscontro, ma penso il risultato sia giusto”.

Arriva Carlo Conti: “Devo tornare subito a Firenze, voglio ringraziare tutti voi, giornalisti, pubblico e case discografiche. Per me si chiude un percorso di cinque anni, divertente ed entusiasmante. Sono felice dei risultati. Ho chiesto io di fare il passaggio di testimone con De Martino in diretta. Grazie a tutti per l’attenzione. Sanremo mi accoglie sempre con i fiori, il sole, il mare e la musica”. Il conduttore ringrazia Bruno, pescatore che lo ha accompagnato a pesca negli scorsi giorni.