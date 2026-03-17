Martedì 17 marzo, Real Time trasmette una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il dating show, condotto da Flavio Montrucchio e con la partecipazione del barman Mauro, prende il via alle ore 21:30 circa.

Primo Appuntamento 17 marzo, Donatella incontra ed Emanuele

A Primo Appuntamento del 17 marzo arriva Donatella. Ha 41 anni, è della provincia di Napoli e lavora come impiegata. Ama i colori ed adora mostrarsi, ma con dei limiti: “Sono esuberante, ma non vanitosa. Sono single da circa cinque anni, perché non ho ancora trovato l’uomo in grado di stupirmi, stravolgermi e sorprendermi allo stesso tempo. Senz’altro, mi reputo una persona complicata e forse anche per questo non ho una relazione“.

Incontra Emanuele, 42enne di Napoli. Lavora come responsabile di produzione di un’azienda che crea beni di lusso nel settore della pelletteria femminile. L’uomo confessa: “Sono l’uomo che ama curare il proprio corpo, in un primo momento posso sembrare molto concentrato su di me, ma in realtà non è così. Sotto la corazza c’è qualcuno di molto profondo“.

Durante Primo Appuntamento del 17 marzo giunge Carla. Infermiera di Livorno, non svela la sua età ma confessa: “Sono mamma e faccio la volontaria, cerco una persona capace di farmi venire il batticuore. Sono una caciarona, prendo la vita con positività e spero di incontrare qualcuno in grado di rispettare i miei spazi“. Cena con Gianluca, 56enne di Piacenza. Ha due figli ed è divorziato da svariati anni. Confessa: “Mi reputo empatico e simpatico, difetti? Non ne ho. Io considero la mia donna, nella vita di tutti i giorni, una principessa“.

Marta e Mattia

Nel corso di Primo Appuntamento del 17 marzo c’è Marta. Ha 31 anni, è di Bergamo e fa la barista. Nel tempo libera ama “dormire, giocare ai videogiochi, andare in palestra e leggere i fumetti“. È affascinata dalla Corea del Sud, nel quale ha vissuto per circa un anno, e spera di vivere emozioni da film: “Vorrei conoscere qualcuno di cui potermi fidare, in grado di farmi battere il cuore e vedere il mondo da un’altra prospettiva“.

La single passa la serata con Mattia. Ha 31 anni, è della provincia di Milano. Studente di Letteratura, intanto lavora come impiegato. La sua grande passione sono i fumetti, soprattutto quelli di Paperino. Il ragazzo ha le idee chiare: “Sono single perché stare con me non è semplice, ho molte passioni e starmi dietro è un po’ complicato. Io sono uno che non corteggia, penso che le cose debbano nascere da sole“.

Primo Appuntamento 17 marzo, l’ultima coppia

A Primo Appuntamento del 17 marzo c’è Evelyn. Ha 27 anni, vive in provincia di Cuneo e lavora come estetista, parrucchiera e fotomodella per dei brand di abbigliamento. È molto attiva sui social, per aiutare le donne a sentirsi a proprio agio con i loro corpi. Si definisce “esuberante, solare e simpatica“, ma anche “testarda e troppo emotiva“. Incontra Gianluca, 25enne di Alessandria. Fa il massaggiatore ed adora, nel tempo libero, cimentarsi come animatore. Nonostante questo, quando incontra una ragazza si fa prendere dall’emozione e tende a bloccarsi per la timidezza: “A causa di questo, le altre tendono a vedermi come un amico“.