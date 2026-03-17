L’AdnKronos ha ufficialmente comunicato i nomi di coloro che formeranno la giuria del Serale di Amici 25. Non mancano le novità, a partire dal numero: non saranno più tre come in passato, ma quattro.

Amici 25 giuria Serale, le riconferme

Alla corte di Maria De Filippi, in vista del Serale di Amici 25, tornano due dei tre componenti presenti nella passata edizione. In primis è accolta la ballerina Elena D’Amario.

La sua popolarità è arrivata proprio grazie al talent, al quale ha partecipato come concorrente nella stagione televisiva 2009-2010. A partire dal 2015, D’Amario ha fatto ritorno nella Scuola, ricoprendo il ruolo di ballerina professionista. Lo scorso anno, infine, ha debuttato come giurata, divenendo un punto di riferimento soprattutto durante le sfide di danza.

Secondo giurato riconfermato nella giuria del Serale di Amici 25 è Cristiano Malgioglio. Paroliere e cantante, affronterà la quarta edizione di fila da giudice del talent di De Filippi, nel quale ha debuttato nel 2023.

Amici 25 giuria Serale, le novità

A Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, nella giuria di Amici 25 si aggiungono due novità.

La prima è rappresentata da Alessandro Cattelan, fino ad ora unico protagonista annunciato ufficialmente dal format, mediante una breve clip ironica pubblicata sui profili social. Lo scorso anno conduttore di Sanremo Giovani e del DopoFestival, la stagione attualmente in corso è stata segnata, per lui, dall’addio alla TV di Stato. Grazie al talent, dunque, Cattelan torna sul piccolo schermo, dopo l’esperienza da giudice ad Italia’s Got Talent, show trasmesso su Disney+ in autunno.

La seconda novità della giuria del Serale di Amici 25 è Gigi D’Alessio. Autore di brani come Non dirgli mai, Annarè, Un nuovo bacio e Mon Amour, ha venduto in tutto il mondo circa 30 milioni di dischi. Quello nel talent di De Filippi è, per lui, un ritorno nel ruolo di giudice di un talent musicale, dopo l’esperienza da coach a The Voice of Senior (ed i suoi spin off).

Le squadre

Non cambia il meccanismo di fondo del Serale di Amici, al via il 21 marzo su Canale 5. Gli allievi in gara sono suddivisi in tre compagini, ognuna delle quali guidata da due professori. Le tre squadre del talent sono capitanate da Alessandra Celentano con Rudy Zerbi, Anna Pettinelli con Emanuel Lo e Lorella Cuccarini con Veronica Peparini. I concorrenti si sfidano fra loro e l’esito dei vari confronti è deciso dai quattro giudici, che al termine di ogni appuntamento individuano i nomi di coloro che devono abbandonare per sempre la trasmissione.

La notizia dei quattro giudici non ha particolarmente convinto il pubblico, almeno stando ai commenti che si stanno ricorrendo, nelle ultime ore, sui social. Ampie critiche, in particolare, sono state rivolte per la scelta di Alessandro Cattelan, in quanto né cantante né ballerino, e per la riconferma di Cristiano Malgioglio, al centro delle critiche nelle passate edizioni per alcuni giudizi espressi che non hanno trovato l’accordo degli spettatori.