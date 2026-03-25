Il 23 aprile prende il via LOL-Chi ride è fuori 6. La nuova edizione del format è proposta, come sempre, su Amazon Prime Video.

LOL-Chi ride è fuori 6, Pintus e Siani sono i conduttori

La sesta edizione di LOL-Chi ride è fuori, realizzata dalla Endemol Shine Italia per Amazon MGM Studios, è composta da un totale di sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Le prime cinque sono trasmesse il 23 aprile. Il sesto ed ultimo appuntamento, quello in cui è comunicato il nome del vincitore, è proposto una settimana più tardi, il 30 aprile.

Per quel che concerne i conduttori, essi sono gli stessi che hanno presentato il programma lo scorso anno. Torna, dunque, il regista ed attore Alessandro Siani, impegnato a teatro con la commedia Fake News. Al suo fianco c’è il comico Angelo Pintus, fra i concorrenti della prima edizione di LOL.

Arrivano i disturbatori

Non cambia il regolamento di LOL-Chi ride è fuori 6. Al centro della trasmissione vi sono dieci comici, che decidono di sfidarsi a colpi di sketch e gag. Chiusi in una stanza per diverse ore, i protagonisti sono liberi di fare qualsiasi cosa, ma ad una condizione: non devono mai ridere. Ogni comico, alla prima risata, riceve un’ammonizione. Alla seconda, invece, è eliminato dal gioco e raggiunge i conduttori, per commentare con loro il resto dello show.

Fra prove ed imprevisti, l’ultimo comico rimasto in gara, dunque che è riuscito ad evitare di ridere per due volte, è il vincitore ed ottiene il montepremi finale di 100 mila euro, da devolvere in beneficenza. La novità della sesta edizione è l’arrivo dei cosiddetti disturbatori, che interferiscono con la gara per cercare di far ridere il cast. In tale ruolo ci sono Andrea Pisani, membro del duo PanPers, e Federico Basso, reduce dall’esperienza del DopoFestival.

LOL-Chi ride è fuori 6, il cast

Nel cast di concorrenti di LOL-Chi ride è fuori 6 c’è, in primis, l’imitatrice Valentina Barbieri, fra le protagoniste del GialappaShow. La gara è arricchita dall’attrice Paola Minaccioni, dal comico Sergio Friscia e da Francesco Mandelli, per anni ne I Soliti Ignoti con Fabrizio Biggio.

A LOL 6 partecipano l’attrice Paola Minaccioni, il comico Gianluca Fubelli in arte Scintilla, l’imitatrice Barbara Foria e l’attore Giovanni Esposito, spesso ospite di Stasera tutto è possibile e de Il Tavolo di Che tempo che fa.

Nel format si sfidano, infine, la stand-up comedian Yoko Yamada e gli Ufozero2, duo comico molto noto sui social formato da Luca Sciarrillo e Alessio Colucci.