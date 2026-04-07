Grande Fratello Vip diretta 7 aprile
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Grande Fratello Vip, la puntata del 7 aprile in diretta: l’esito del televoto, gli scontri nella Casa

Matteo Tuveri
7 Aprile 2026 1 minuto di lettura
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Martedì 7 aprile, su Canale 5, è in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Lo show parte dalle ore 22:00 ed è guidato da Ilary Blasi. Al suo fianco, come opinioniste, ci sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Svariati i temi della serata: gli animi, nella Casa, sono sempre più accesi. Una delle maggiori tensioni riguarda Antonella Elia e Paola Caruso, protagoniste di un duro scontro durante l’ultimo appuntamento.

Nella diretta del 7 aprile del Grande Fratello Vip è comunicato l’esito del televoto. Uno fra Marco Berry, Antonella Elia e Ibiza Altea deve abbandonare il format.

Grande Fratello Vip diretta 7 aprile cosa è successo

Grande Fratello Vip diretta 7 aprile, lo scontro Elia-Caruso

La diretta del 7 aprile inizia con la chiusura del televoto. Ilary Blasi, al Grande Fratello Vip, dialoga con Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Antonella Elia.

Le prime due hanno criticato, nell’ultimo appuntamento, Francesca Manzini, difesa però da Antonella Elia. Quest’ultima è stata così attaccata da Mussolini-Caruso, che accusano la coinquilina di cambiare comportamento in base alla convenienza. Fra Mussolini ed Elia è subito scontro: la prima definisce la seconda “violenta e falsa”, mentre per Antonella le due colleghe sono “buffone e squallide“.

 

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