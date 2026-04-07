Martedì 7 aprile, su Real Time, torna Primo Appuntamento. Alla conduzione dello show c’è Flavio Montrucchio e l’appuntamento prende il via alle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 7 aprile, Raffaela e Roberto

A Primo Appuntamento del 7 aprile arriva Raffaela. Ha 60 anni, vive a Misano Adriatico e lavora come barista. Ama il rock ‘n roll, i tatuaggi e, da tutti, è soprannominata “pasticcina”, in quanto il fratello fa il pasticcere. Ammette: “Sono disponibile e buona, all’esterno sembro molto forte ma non è vero, diciamo che ho una resistenza esagerata. Quando dico basta, però, lo dico per davvero“. È single da due anni: “Non so se sia un problema mio, ma ultimamente non mi corteggia nessuno“.

Cena con il 61enne Roberto. Vive in un paese poco lontano da Bologna ed è titolare di un’azienda di noleggio a lungo termine di auto aziendali. Ha due passioni: la moto e Adriano Celentano, di cui sa fare anche l’imitazione. Afferma: “Non ho trovato l’amore perché sono matto. Ho spezzato diversi cuori ed alcuni non lo meritavano. Non trovo giusto dover rinunciare a qualcosa per amore“.

Irma passa la serata con Raffaele

Durante lo show è accolta Irma. Ha 20 anni, viene da Napoli e fa la modella, oltre che studentessa di Scienze Infermieristiche. Confessa: “Mi pesa un po’ il fatto di dover incontrare persone nuove. La maggior parte di coloro che incontro mi dicono che ho la puzza sotto al naso, che sono snob e antipatica. In realtà è tutta apparenza“. Passa la serata con il 21enne Raffaele, studente di Lingue con la passione per la lettura. Arriva dalla provincia di Napoli. Confessa: “Non sono di certo strafottente o menefreghista. Sono single da tre anni perché non vedo una potenziale partner che possa rispettare i miei canoni“.

A seguire, al ristorante giunge William. Ha 50 anni, è di Brescia e fa il mental coach per le aziende. La sua grande passione è il vino: ama, in particolare, capire al meglio le caratteristiche del prodotto. In amore, ammette, non è andata benissimo, ma è pronto ad incontrare “una donna bella e interessante“. Fa la conoscenza di Barbara, 42enne di Vigevano. Fa l’impiegata per un’azienda del settore automobilistico e si definisce “riflessiva ed adrenalinica“. Due caratteristiche che, insieme, rendono la sua vita “controversa“. In amore è sicura: “Capisco se un uomo mi piace o meno nei primi trenta secondi“.

Primo Appuntamento 7 aprile, l’artista Laura e Marco

Durante Primo Appuntamento del 7 aprile partecipa Laura. Abita a Grosseto, ha 50 anni, lavora come insegnante di inglese, ma fa anche la pittrice e la musicista. Confessa: “La mia vita è quasi perfetta, manca solamente l’amore“. È single da cinque anni. Cena con Marco, 69enne di Genova. Da giovane ha navigato, prima per gioco e poi, 10 anni, per lavoro. In seguito, ha fatto il rappresentante per 30 anni. Oggi è in pensione e finalmente può dedicarsi alle sue passioni. Sottolinea: “Non racconto bugie, mi mostro per quel che sono“.