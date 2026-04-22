Mercoledì 22 aprile, su Canale 5, è in onda una nuova puntata, in diretta, del Grande Fratello Vip. La trasmissione, guidata da Ilary Blasi, parte alle ore 22:00 circa.

Durante la serata, guidata da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, si parla degli ultimi scontri avvenuti dentro la Casa. Al centro dell’attenzione c’è Francesca Manzini, che continua a dividere gli inquilini: c’è chi l’attacca e chi, invece, ha preso le sue difese.

Nella diretta del 22 aprile del Grande Fratello Vip, inoltre, è comunicato l’esito del televoto. La meno votata fra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso è la prima candidata all’eliminazione della prossima settimana. La preferita del pubblico, invece, è immune.

Grande Fratello Vip diretta 22 aprile, parte la puntata

Ilary Blasi dà inizio alla puntata del 22 aprile del Grande Fratello Vip. La conduttrice chiude il televoto, poi chiede ad Antonella Elia, prima finalista, di andare nel Localino, dove ad attenderla trova un trono. Da qui, “armata” con i oramai immancabili cocchi, assiste ad una clip che mostra la reazione degli altri alla notizia della sua proclamazione come finalista. Fra le più critiche c’è Paola Caruso, che arriva a parlare di “odio” verso la showgirl. Inoltre, Alessandra Mussolini attacca: “Volpe finge di essere felice, ma lei voleva essere al posto di Elia“.

Al termine della clip parte subito lo scontro fra Caruso e la Elia. La prima definisce la seconda “diseducativa”, mentre l’ex Non è la Rai attacca la Bonas di Avanti un Altro: “Sei un mostro“. Per l’ex parlamentare, la reazione di Paola è stata eccessiva e dello stesso parere è anche Adriana. In settimana c’è stato anche uno scontro fra Paola Caruso e Alessandra Mussolini: l’oggetto del contendere è la cottura dei funghi.

Nella diretta del 22 aprile, le tre concorrenti in nomination vanno nella Nuvola. La prima concorrente salva è Alessandra Mussolini. Prima di conoscere il resto dell’esito del televoto, spazio alla sfida fra talenti. Todaro-Volpe ballano sulle note di Ancora, Ancora, Ancora di Mina.