LOL 6 arriva ufficialmente su Amazon Prime Video. Dopo svariate settimane di attesa, infatti, la nuova edizione del format è trasmessa, sull’emittente streaming di intrattenimento, dal 23 aprile.

LOL 6 Amazon Prime Video, le puntate rilasciate in due settimane

LOL 6, produzione originale della Endemol Shine Italia, è trasmessa sulla piattaforma OTT a partire dalle ore 09:00 del mattino. Come avvenuto già in passato, il 23 aprile non saranno rilasciati tutti gli appuntamenti.

Essi, invece, sono proposti in due settimane distinte. I primi il 23 aprile, mentre per vedere il finale e conoscere il nome del comico vincitore occorrerà attendere altri sette giorni, con le puntate conclusive in rotazione dal 30 aprile.

Gli episodi, come sempre, hanno una durata di circa un’ora.

LOL 6 Amazon Prime Video, cast e conduttori

Al timone di LOL 6 tornano coloro che hanno condotto già la quinta edizione del programma, ovvero Alessandro Siani e Angelo Pintus. Al loro fianco vi sono due inviati, anch’essi nel cast della passata edizione. Il primo è il vincitore Federico Basso, il secondo è Andrea Pisani dei PanPers.

In qualità di concorrenti ci sono Sergio Friscia, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Yoko Yamada, Valentina Barbieri, Ufozero2, Francesco Mandelli, Barbara Foria, Giovanni Esposito, Paola Minaccioni e Carlo Amleto.

Non cambia il regolamento di LOL 6. I protagonisti sono chiusi all’interno di una stanza per 6 ore. Monitorati nella control room dai conduttori, i comici sono liberi di effettuare le performance che vogliono. L’unica regola è che non possono ridere o sorridere, neanche se è solamente accennato. Alla prima infrazione ricevono un cartellino giallo. Alla seconda, invece, sono automaticamente eliminati.

L’ultimo concorrente rimasto, cioè l’unico in grado di non ridere, è il vincitore ed ottiene il montepremi finale di 100 mila euro. Una cifra, questa, che sarà devoluta interamente in beneficenza.

Confermato lo speciale di Halloween

In occasione del debutto di LOL 6, l’emittente Amazon Prime Video ha confermato di voler puntare su un nuovo spin off del programma. Quest’ultimo arriverà prossimamente sulla piattaforma e sarà dedicato interamente alla festa di Halloween. A sfidarsi, durante lo speciale, vi saranno sei fra i concorrenti più divertenti della storia di LOL, le cui identità non sono ancora state comunicate.

Quel che è certo è che al timone dello show ci sarà la Gialappa’s Band, nella formazione a due composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Per il duo non si tratta di un debutto su Prime Video, nel quale hanno già guidato, insieme ad Alessia Marcuzzi, lo show Red Carpet.