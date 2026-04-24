Venerdì 24 aprile, su NOVE, prende il via Fratelli di Crozza, che seguiremo in diretta. La trasmissione, guidata da Maurizio Crozza, parte alle 21:30 circa. Il conduttore, affiancato da Andrea Zalone, propone, nella serata, nuove imitazioni e parodie, legate ai principali temi di attualità.

Fratelli di Crozza diretta 24 aprile, inizia la serata

Inizia Fratelli di Crozza del 24 aprile. Si parte subito con un monologo dedicato alla Premier Giorgia Meloni: “Una donna che sta attraversando un periodo letargico, è distrutta. È arrivata la conferma del fatto che l’Italia ha avuto la conferma della procedura d’infrazione. Giorgetti, la prossima manovra, la farà con un budget di un rider. D’altronde, la Meloni non è che ha buttato i soldi. Ah no, mi ero scordato dei centri per i migranti in Albania, dove il costo al giorno per i migranti è di 500 euro anziché di 35 euro come in Italia”.

Ancora il conduttore: “Oggi abbiamo stabilito un record: nello stesso giorno il governo ha approvato una legge ed un decreto che lo smentisce. A questo si aggiungono gli insulti di un invasato russo sulla televisione locale“. Il conduttore imita Meloni: “In 4 anni sono invecchiata di 28, sette anni ogni uno, come i cani. Sono sfortunata ad essere la Premier di un paese con la Costituzione“.

Riparte il monologo, questa volta sul Ministro della Giustizia Carlo Nordio: “In Italia c’è un indice di corruzione peggiore del Botsowana. Ecco perché rimpatriamo gli immigrati che arrivano da lì: perché non sono del nostro livello!“. Il conduttore, ora, propone la parodia del Ministro: “Non è meglio un paese con tante piccole mazzette? Cosa c’è di più bello che andare da un sindaco con una mazzetta di modica quantità per costruire una veranda?“.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani

La diretta di Fratelli di Crozza procede. Il conduttore si concentra, adesso, sul Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il finto membro dell’esecutivo: “Io credo si debbano sanzionare individualmente i coloni cattivi israeliani. Come si fa? Ci sono tanti modi. Gli togli DAZN o l’amicizia su Facebook, ma non possiamo sanzionare tutta la popolazione. Perché lo abbiamo fatto ai danni della Russia? Perché i russi sono cattivi, vi ricordate Ivan Drago di Rocky?“.

Dopo una breve pausa pubblicitaria, il padrone di casa effettua un nuovo monologo: “Più gli italiani diventano poveri per le bollette e più le aziende energetiche si arricchiscono. Noi siamo pieni di società controllate dallo Stato e quotate in Borsa, che pensano solamente ai profitti”. Dopo aver parlato della proposta di Descalzi, Ad dell’Eni, di comprare nuovamente il gas russo, il conduttore propone la parodia di Adolfo Urso, Ministro del Made in Italy. Come sempre, la parodia è spassosissima e ricca di strafalcioni: “La possibile riattivazione delle centrali a carbone? Ma si batti il pere, solo se il caso sopra la sogliola del 70 euro al megawattora. Io sono il primario a puntare tutto sul Green Green”.

Maurizio Crozza parla, adesso, di Vincenzo De Luca, che si è candidato a sindaco di Salerno: “La città è clinicamente morta, solamente il mio pugno duro può salvarla. Per essere della città bisogna essere credenti, ovvero credere in me. Io combatto, gli altri devono obbedire. Devo governare Salerno per riempire il tempo fino al mio ritorno alla Presidenza del Regione. Fico è lì per tenermi in ordine l’ufficio”.

Fratelli di Crozza diretta 24 aprile, il finto Red Ronnie e Vittorio Feltri

La diretta del 24 aprile di Fratelli di Crozza procede con il finto Red Ronnie.