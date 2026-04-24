C’è una rete generalista il cui palinsesto del proprio prime time è occupato, per la gran parte, da un unico programma e dai suoi spin-off. Stiamo parlando di Italia 1, la cui gran parte della programmazione tv della prima serata dipende da Le Iene.

Italia 1 prima serata Le Iene, gli ottimi ascolti del format di inchieste

Gran parte del palinsesto di Italia 1, nella prima serata, è dominato da Le Iene. La storica trasmissione di inchieste, d’altronde, è ritornata lo scorso autunno con nuove puntate e gli ascolti sono decisamente alti.

Nonostante una programmazione tv un po’ ballerina, con alcune modifiche nella giornata di messa in onda, il programma guidato da Veronica Gentili ha sempre ottenuto buoni dati di ascolto.

Per esempio, la puntata di ieri, giovedì 23 aprile, ha ricevuto un ottimo 9% di share, con un milione e 130 mila spettatori.

Italia 1 prima serata Le Iene, gli spin-off

Anche a causa di questi numeri, indiscutibilmente positivi, Le Iene ha trovato sempre più spazio nel palinsesto di Italia 1, anche mediante gli spin-off. In origine si trattava solamente de Le Iene presentano Inside, programma guidato dai vari inviati che, in ogni appuntamento, ha proposto un focus su un particolare tema. Anche in questo caso, gli ascolti sono stati positivi, nonostante vari spostamenti di palinsesto: l’ultima edizione, iniziata a gennaio, ha debuttato il mercoledì, per poi spostarsi al martedì e alla domenica, tornando infine al martedì.

Il 3 febbraio e il 21 aprile di quest’anno ha debuttato un altro spin-off de Le Iene, denominato questa volta Il Verdetto. Il 14 aprile, invece, Gaetano Pecoraro ha guidato un nuovo appuntamento de Le Iene presentano La cura – Tutto quello che devi sapere per stare meglio, spin off dedicato alla sanità.

Una programmazione tv che richiederebbe maggiore varietà

Il successo del marchio Le Iene è innegabile, così come è evidente la volontà da parte di Mediaset di puntare sul format. Tuttavia, c’è il rischio di sfruttare troppo il programma, che oramai occupa la gran parte del palinsesto di prima serata di Italia 1.

L’offerta della rete del Biscione rischia di risultare pressoché monotematica: eccezion fatta per Zelig On, infatti, attualmente non vi sono altri format di intrattenimento originali in onda nel prime time che non siano appartenenti alla famiglia de Le Iene.

A tal proposito sarebbe una mossa saggia quella di garantire maggiore varietà nell’offerta, anche per preservare la longevità del successo de Le Iene, che prosegue dal lontano 1997.