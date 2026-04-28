Martedì 28 aprile, su Canale 5, è in onda, in diretta dalle 21:45 circa, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell’appuntamento, guidato da Ilary Blasi con opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è prevista un’eliminazione: la persona meno votata fra Marco Berry, Paola Caruso, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini è eliminata definitivamente.

Inoltre, l’ospite Valeria Marini, entrata domenica, ha modo di effettuare un faccia a faccia con Antonella Elia, con la quale ha dei dissidi che risalgono a svariati anni fa. Un focus, nella diretta del 28 aprile del Grande Fratello Vip, è proposto anche su Francesca Manzini: hanno fatto molto clamore, negli scorsi giorni, alcune sue dichiarazioni nelle quali ha ammesso di avere, in segreto, una relazione sentimentale.

Grande Fratello Vip diretta 28 aprile, chiuso il televoto

La diretta del Grande Fratello Vip di martedì 28 aprile inizia con l’ingresso in studio di Ilary Blasi. A sorpresa, lo studio festeggia il compleanno della conduttrice, che poi si collega subito con la Casa.

Si parla subito di Valeria Marini. Una clip mostra le tensioni degli scorsi giorni con Antonella Elia. Marini: “Lei non mi odia, la mia intenzione è portare allegria, ma il suo atteggiamento aggressivo ha scatenato la mia rabbia“. Elia: “Io non recito, ma con te ce l’ho veramente. Non sa né ballare né cantare, ha il mito di sé stessa“.

Fra le due showgirl parte lo scontro, al quale si unisce anche Alessandra Mussolini, che difende Marini. Performance di ballo delle donne del GF: sulle note di Raffaella Carrà, le concorrenti propongono una coreografia con protagonista proprio la Valeria Marini.

Gli scontri fra le donne

La diretta del 28 aprile del Grande Fratello Vip procede. Una clip mostra le dinamiche fra le donne della Casa: dopo il ritorno di Paola Caruso e l’ingresso di Valeria Marini, i già fragili equilibri sono venuti meno. Caruso e Marini sono entrate molto in sintonia, con Elia e Volpe che non hanno preso bene la loro vicinanza. Lucarelli ad Elia: “Non credi di essere troppo prepotente e arrogante?“. L’inquilina risponde: “Io porto avanti un ideale di giustizia“.

Si continua con una clip divertente su quanto accaduto a Valeria Marini: dopo aver mangiato a volontà, la showgirl ha avuto dei problemi di stomaco, a suo dire causati da una mela. In Mistery, insieme ad Alessandra Mussolini, si va alla ricerca dell’alimento incriminato.

Si cambia decisamente argomento. Paola Caruso, nel Localino, racconta la sua storia. Adottata, ha conosciuto la mamma biologica solamente a 34 anni. A sua volta è diventata mamma del piccolo Michele, che ha dovuto affrontare dei problemi di salute. La concorrente: “Michele è stato il frutto di un grande amore, poi mi sono ritrovata da sola nella gravidanza. Io mi sento in colpa perché mio figlio non può contare su una famiglia come quella degli altri”. La Bonas di Avanti un altro riceve un videomessaggio di saluti dalla parte della mamma biologica, poi riabbraccia il figlio Michele.