Inizia ufficialmente l’11 maggio prossimo The Unknow. Il format, novità dei palinsesti della seconda serata, è visibile in prima serata.

The Unknow 11 maggio, al via il format di Elettra Lamborghini e Scintilla

The Unknow, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la società Banijay Italia, appartiene al genere dell’adventure game.

La conduzione dello show è affidata a Elettra Lamborghini, che dunque è coinvolta nell’ennesimo impegno televisivo di un periodo di enorme successo. In gara al Festival di Sanremo e protagonista di Canzonissima, oltre che narratrice all’Eurovision Song Contest, torna nel ruolo di presentatrice dopo l’avventura a Boss in incognito.

Al suo fianco, in qualità di co-conduttore, è accolto il comico Scintilla.

Il programma in onda a quasi un anno dalle distanze

Rai 2 ha deciso di mandare in onda The Unknow a poco più di un anno di distanza dalla fine delle riprese. Esse, come aveva annunciato già la TV di Stato, sono iniziate nel mese di marzo del 2025.

In occasione della prima edizione, la produzione ha deciso di girare la trasmissione in varie località della Calabria. Ad arricchire lo show c’è la sfida fra due compagini. Una è formata da personaggi celebri, appartenenti al mondo dello sport, del cinema e della televisione italiana. L’altra, invece, ha come protagonisti persone non famose.

I protagonisti affrontano un viaggio appassionato, pieno di ostacoli e imprevisti, durante i quali devono affrontare delle sfide impegnative. Tali prove permettono, agli sfidanti, di testare le loro capacità di adattamento, costringendoli a prendere delle scelte complesse e dalle conseguenze imprevedibili.

The Unknow 11 maggio, nel cast anche Francesca Manzini

Per quel che concerne il cast, a The Unknow partecipano, nella squadra dei non famosi, Christian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardiani, Gabriele Pagliarini e Ivan Zucco.

Fra le celebrità, invece, spicca la partecipazione dell’ex calciatore Alessandro Matri, oggi apprezzato opinionista sportivo. Spazio alla showgirl Costanza Caracciolo e alla conduttrice Emanuela Foliero. Hanno scelto di affrontare il game, poi, Soleil Sorge, influencer e già concorrente di svariati reality show, e il conduttore Pino Strabioli.

Infine, va segnalata la partecipazione dell’imitatrice e speaker radiofonica Francesca Manzini. Quest’ultima, proprio come accaduto poche settimane fa ad Adriana Volpe, potrebbe essere protagonista, in contemporanea, di due trasmissioni concorrenti. Oltre a The Unknow, Manzini è da settimane una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip, la cui edizione dovrebbe terminare intorno alla metà di maggio, quindi dopo l’esordio del nuovo programma di Rai 2.