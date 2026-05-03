Eccezionalmente sabato 2 maggio è andata in onda, su Rai 1, la quarta puntata di Dalla Strada al Palco Special. Di seguito vi sveliamo ciò che è successo e chi ha vinto l’appuntamento.

Dalla Strada al Palco Special quarta puntata, la vittoria è andata a Radmila Novozheeva

Nella quarta puntata di Dalla Strada al Palco Special si sono esibiti una serie di artisti di strada, che hanno presentato i loro talenti al grande pubblico, oltre che di fronte ai quattro Passanti Importanti, ovvero Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero e Carlo Conti. Svariati gli ospiti presenti, ovvero Enrico Brignano, Sal Da Vinci, Michele Zarrillo e Ditonellapiaga.

Nella quarta puntata di Dalla Strada al Palco Special la vittoria è andata a Radmila Novozheeva. Ha 34 anni, è originaria della Siberia, in Russia, ma da qualche anno vive in Italia, a Cesena. Per lavoro fa la cantante lirica e sognava di vivere nel nostro paese, in quanto vi sono i “maestri di canto migliori“.

La storia di Radmila Novozheeva

Radmila Novozheeva, durante la quarta puntata di Dalla Strada al Palco Special, ha raccontato: “La musica ti fa esprimere ogni cosa, gioia e dolore. Per me è stata una terapia, che mi ha aiutato. Sono arrivata in Italia nel 2017 e mi sono laureata in canto. Sono cresciuta nel silenzio perché i miei genitori sono sordomuti. Non poter comunicare con mia mamma è stata una mancanza che nessuno può riempire. Mi piacerebbe che mamma riuscisse a sentirmi cantare, ma so che non è possibile. Questa situazione mi ha aiutato a essere ancora più forte e a non fermarmi mai“.

I Passanti Importanti, al termine della puntata, hanno deciso di ripescare ben due concorrenti, che dunque sono automaticamente qualificati alla finale insieme a Radmila Novozheeva. Il primo dei ripescati è Jonathan Rossi. È nato a Barcellona, in Spagna, ma vive a Ravenna ed è un atleta di street trial e precision drive. Afferma: “La mia famiglia è un po’ pazza, non facciamo cose molto normali. Avevo 13 anni, ero a Torino per un evento e ho visto un ragazzo che si allenava: da quel momento mi sono innamorato di questo sport”.

Dalla Strada al Palco Special quarta puntata, il secondo ripescato

Infine, nella quarta puntata di Dalla Strada al Palco Special, la giuria ha ripescato Andrea Chiarini. Ha 38 anni, è originario delle Marche ma vive a Miami. Fa il musicista e chitarrista classico e, in merito alla sua vita, racconta: “Ho iniziato a suonare intorno ai 4/5 anni e a 12 anni sono entrato in Conservatorio, dove ho studiato per 10 anni. Nel 2018 mi sono trasferito a Los Angeles e ho deciso di scrivere miei brani e reinterpretare grandi classici. Ho pubblicato i miei lavori sui social e la risposta del pubblico è stata straordinaria. I social mi hanno permesso di portare la chitarra classica al grande pubblico“.