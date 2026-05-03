Sabato 2 maggio si è svolta la settima puntata del Serale di Amici 25 e di seguito vi sveliamo cosa è successo. Nell’appuntamento, proposto dalle 21:25 circa su Canale 5, ci sono state due eliminazioni.

Serale Amici 25 settima puntata, la prima manche

Al timone del Serale di Amici 25 torna Maria De Filippi, che ha guidato la sfida fra le tre squadre, capitanate da Zerbi-Celentano, Pettinelli-Lo e Cuccarini-Peparini. A decretare l’esito delle varie sfide c’è la giuria, formata da Cristiano Malgioglio, Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario.

Nella prima manche si sono fronteggiati Lo-Pettinelli e Celentano-Zerbi. Questi ultimi sono riusciti a vincere dopo che Emiliano ha sconfitto Alessio e Riccardo ha superato, in un acceso guanto di sfida, Gard. I due prof vincenti hanno deciso di mandare al ballottaggio Alessio e Gard, con il cantante divenuto primo candidato all’eliminazione.

Le altre due manche

La settima puntata del Serale di Amici 25 è proseguita con un altro faccia a faccia, questa volta fra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Peparini. La vittoria è andata, ancora una volta, al team Zerbi-Celentano, che hanno avuto la meglio grazie ai trionfi di Elena su Angie e di Emiliano su Lorenzo. Al ballottaggio sono finiti Angie e Lorenzo, con i quattro giudici che hanno optato per eliminare provvisoriamente il cantautore.

Infine, nella terza e ultima sfida della settima puntata del Serale di Amici 25, i vincitori Zerbi-Celentano si sono confrontati ancora con Cuccarini-Peparini. Le due professoresse hanno ottenuto la vittoria grazie ad Angie, che ha sconfitto sia Nicola che Gard. Al ballottaggio sono finiti Emiliano, Nicola e Riccardo, con quest’ultimo divenuto terzo e ultimo eliminato provvisorio.

La serata, durante la puntata del Serale di Amici 25, è proseguita con il ballottaggio eliminatorio fra Riccardo, Gard e Lorenzo. Tutti i tre artisti hanno cantato nuovamente, con i quattro giudici che hanno deciso di eliminare sia Riccardo che Gard.

Serale Amici 25 settima puntata, gli ospiti

Nella settima puntata di Amici 25 hanno partecipato numerosi ospiti. In primis, Alessandro Cattelan ha guidato la rubrica Password, durante la quale Marco Bocci e Amadeus hanno sconfitto Giulia Michelini e Maria De Filippi.

Ampio spazio, poi, lo ha avuto Sarah Toscano. La giovane artista ha eseguito svariati suoi brani, fra cui Met Gala, Amarcord e Sexy magica. Al termine della puntata, inoltre, ha intonato la nuova Antartide, parte della colonna sonora del film Non abbiam bisogno di parole. Infine, Gaia ha intonato Bossa Nostra e, per lo spazio comico, ha partecipato Carlo Amleto.