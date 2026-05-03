Nelle ultime ore si è scatenato il caos nella Casa del Grande Fratello Vip, dove si sono verificati alcuni, violenti, scontri. Al centro delle dinamiche ci sono Francesca Manzini e Marco Berry, autori di un confronto molto duro che ha scatenato un effetto a catena su altri concorrenti.

Grande Fratello Vip scontri, cosa è successo fra Berry e Manzini

A dare il via alla serie di scontri fra i protagonisti del format, dunque, sono stati Marco Berry e Francesca Manzini. Il mago, in particolare, si è infuriato dopo che, a suo avviso, l’imitatrice ha riportato frasi che, però, lui non avrebbe mai detto.

Confrontandosi, l’illusionista si è lasciato andare ad un violento sfogo, fra offese e insulti, prima di essere allontanato da Raimondo Todaro, consapevole che la situazione stava oramai degenerando.

Lucia Ilardo, che ha assistito alla scena, ha subito preso le difese dell’imitatrice. Quest’ultima ha accusato molto ciò che è accaduto e ha deciso, per riflettere, di isolarsi dal resto del gruppo.

Berry ha minacciato di abbandonare la Casa

Il comportamento di Marco Berry, al Grande Fratello Vip, ha scatenato le discussioni all’interno della Casa più spiata d’Italia. In molti, infatti, hanno stigmatizzato l’atteggiamento dell’illusionista, che dopo aver smaltito la rabbia ha deciso di chiedere scusa, per i modi bruschi che ha avuto, a Francesca Manzini, con la quale ha avuto un confronto.

Marco Berry, poi, si è diretto verso il Confessionale e ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dal format. Un’ipotesi, quest’ultima, che non si è verificata ma che ha gettato nella disperazione Antonella Elia. La finalista dell’edizione, in lacrime, ha pregato l’illusionista di ripensarci e rimanere nella Casa, dando la colpa di quel che è successo a Manzini, Mussolini e Ilardo, definite “iene”.

Grande Fratello Vip scontri, il faccia a faccia Elia-Mussolini

Ma gli scontri, al Grande Fratello Vip, non sono terminati qui. Antonella Elia, infatti, ha raggiunto Francesca Manzini e, in un confronto rimasto con toni pacati, l’ha invitata a “non fare melodrammi“.

Un’espressione, questa, che non è piaciuta affatto ad Alessandra Mussolini. Intervenuta in favore di Manzini, l’ex parlamentare ha criticato la finalista, sostenendo di “colpevolizzare” l’imitatrice. A questo punto, Antonella Elia si è lasciata andare ad una sfuriata. Lanciando i guanti che stava indossando per lavare i piatti, fra parolacce e insulti vari, ha affermato: “Tu sei qui e fai lo show. Anche tu hai detto fino a ieri che lei faceva il melodramma! Non ti sopporto più!”. L’intervento di Renato e Adriana ha evitato, probabilmente, che la situazione degenerasse ulteriormente, con la regia che ha prontamente staccato l’inquadratura. La tensione, insomma, non è mai stata così alta.