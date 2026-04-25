Venerdì 24 aprile è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Di seguito vi sveliamo cosa è successo, fra cui la conferma del prolungamento.

Grande Fratello Vip 24 aprile, Marco Berry perde il televoto

Al Grande Fratello Vip del 24 aprile, la conduttrice Ilary Blasi è entrata nella Casa e ha consegnato ad Antonella Elia, prima finalista, la busta contenente la notizia del prolungamento dell’edizione.

A seguire, Alessandra Mussolini ha raggiunto il centro del Salotto e si è confrontata con gli altri concorrenti. In particolare, ha tenuto a chiarire la propria posizione con Marco Berry: il mago, in settimana, ha fatto arrabbiare l’ex parlamentare a causa di alcuni riferimenti sul suo cognome. Un comportamento che non è piaciuto a Selvaggia Lucarelli, opinionista del format, che ha attaccato Berry: “Hai finto di essere un buon samaritano, ti sei mimetizzato, ma negli ultimi giorni è uscito il peggio di te“.

La conduttrice ha poi comunicato l’esito del televoto, che ha bocciato proprio Marco Berry, divenuto il secondo candidato all’eliminazione (insieme a Paola Caruso) con il 30,53%. La preferita, invece, è Alessandra Mussolini, che ha stravinto con il 69,47%.

Il ritorno di Paola Caruso

I concorrenti, al Grande Fratello Vip del 24 aprile, hanno scoperto che Paola Caruso non era stata veramente eliminata, ma era nel monolocale. Tornata insieme agli altri si è subito scontrata con Antonella Elia.

Ad interrompere tale faccia a faccia ci ha pensato la conduttrice, che ha riunito tutti in Mistery Room, tranne Elia e Berry. A Paola Caruso è stato assegnato il compito di avviare una scelta a catena, che alla fine ha premiato Raul, divenuto immune.

Dopo una serie di esibizioni e un focus sulla storia famigliare di Alessandra Mussolini, l’opinionista Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Renato, reo di averla definita “la più cringe d’Europa“. La giornalista, dopo averlo criticato per il suo comportamento con Lucia, ha glissato: “Sei il più sfigato dei continenti“.

A seguire si è svolta una sorpresa per Lucia Ilardo, che ha potuto riabbracciare il padre, con il quale ha avuto un rapporto tutt’altro che sereno. Poi, i team Mussolini ed Elia si sono affrontati in una serie di performance di ballo: il pubblico a casa ha assegnato la vittoria alla squadra della finalista.

Grande Fratello Vip 24 aprile, chi al televoto

Al Grande Fratello Vip del 24 aprile, Ilary Blasi ha comunicato una sorpresa a Paola Caruso e Alessandra Mussolini: a breve, varcherà la Porta Rossa, ma solo come ospite, Valeria Marini.

La diretta è giunta al termine con le nomination. A Paola e Marco si aggiungono Alessandra e Lucia: il meno votato, nel prossimo appuntamento, sarà definitivamente eliminato.