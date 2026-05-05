È stata una puntata decisamente ricca quella del 5 maggio del Grande Fratello Vip, che abbiamo seguito in diretta. Al timone dello show è confermata Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

A loro il compito di analizzare i tantissimi scontri avvenuti negli ultimi giorni all’interno della Casa. Il primo è quello fra Marco Berry e Francesca Manzini, con il mago che si è lasciato andare a una sfuriata che ha attirato molte critiche. Altro faccia a faccia di cui si è molto parlato è quello fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip del 5 maggio è in programma una sorpresa per Raimondo Todaro. Infine, Ilary Blasi comunica l’esito del televoto. Il concorrente più votato fra Francesca Manzini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe è il secondo finalista.

Grande Fratello Vip diretta 5 maggio, l’inizio alle 22:01

Sono le 22:01 e inizia la puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip. La conduttrice saluta due spettatori d’eccellenza, ovvero Francesco Guccini e Annalisa, poi svela: “La produzione ha redarguito i concorrenti, chiedendo loro un comportamento più consono“.

Si ripercorrono i fatti della settimana in ordine cronologico. Il primo tema è la crisi di Alessandra Mussolini, che dopo l’ennesimo litigio con Antonella Elia ha pensato di abbandonare la Casa. Dopo aver fatto le valigie, però, ha cambiato idea e ha scelto di rimanere. Secondo la finalista, Mussolini ha finto: “Ci prende in giro, è ipocrita. Qui dentro ha fatto di tutto“. L’ex parlamentare: “Sono diventata insofferente, quando vedo e sento Elia e Berry provo una sorta di rigetto“. Rivolgendosi a Marco confessa: “Non sei una persona che a me piace, dici delle cose con un modo spietato“. Berry ribatte: “Donna Abelarda ha un ego spropositato, è invidiosa ed è impazzita dopo che Elia è stata proclamata finalista“.

Selvaggia Lucarelli lancia il monito: “Fate attenzione, voi litigate mentre Raimondo Todaro è l’unico che sta giocando veramente come individualista. Da settimane nomina Mussolini per farla uscire, poi quando minaccia di andarsene prova a convincerla a restare“.

L’esito del televoto

Al Grande Fratello Vip del 5 maggio, Ilary Blasi comunica ai concorrenti che il televoto in corso non è eliminatorio, bensì è per l’elezione della seconda finalista. Poi svela: si contendono il titolo di finalista Alessandra Mussolini, Marco Berry, Francesca Manzini e Adriana Volpe. Estromessi, invece, Raul e Lucia. È il momento della Battle dei talenti: Elia e Todaro ballano sulle note di Cheek to Cheek.

Si cambia decisamente tono: un focus, ora, è proposto sullo scontro fra Marco Berry e Francesca Manzini. L’imitatrice ha risposto ad alcune domande sulla sua vita privata poste da Berry, ma secondo Manzini ha avuto un atteggiamento un po’ duro. Un’accusa, questa, che ha scatenato la rabbia del mago, che si è lasciato andare a una sfuriata dai toni decisamente troppo forti. Lucia ha preso le difese di Manzini, mentre altri, fra cui Todaro, hanno criticato il comportamento della concorrente, sostenendo che abbia cercato un pretesto per attaccare Berry.

Selvaggia Lucarelli: “Fino allo sfogo di Berry tutti e due avevano ragione. Poi a Marco è partita la brocca ed è passato dalla parte del torto. Lui ha sempre una nota in più di perfidia, fai attenzione perché da fuori passa un messaggio molto brutto“. Cesara Buonamici: “Marco è andato oltre una linea rossa invalicabile. Manzini ha la tendenza a passare sempre da vittima e perseguitata, nella Casa è un atteggiamento un po’ faticoso“.

Grande Fratello Vip diretta 5 maggio, lo scontro Elia-Mussolini

Al Grande Fratello Vip del 5 maggio è proposto un focus su quel che è successo dopo lo scontro Berry-Manzini. In difesa del primo è intervenuta Antonella Elia, mentre a favore della seconda ha preso posizione Alessandra Mussolini. Le due sono arrivate allo scontro quasi fisico e, in tutto questo, Berry ha minacciato di lasciare la Casa, salvo poi cambiare idea dopo un confronto con la stessa Manzini.

In Casa è subito scontro, ancora una volta con toni molto accesi, fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Secondo la finalista, Mussolini l’avrebbe accusata di “odiare le donne“, frase che l’ha mandata su tutte le furie. La finalista è un fiume in piena. Si cambia decisamente tono: Lucia e Renato, nella Nuvola, ripropongono l’iconica scena dello spogliarello di Ieri, oggi e domani, film di Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

La puntata prosegue. Con una clip è ripercorsa la vita di Raimondo Todaro. Il coreografo parla del dolore provato per la fine del rapporto con Francesca Tocca: “Non so perché sia finita. Nonostante sia finita male, tornassi indietro la risposerei. L’ho amata tanto“. Todaro riceve un videomessaggio da parte degli allievi della sua scuola di danza. Poi Blasi gli svela che la sua allieva Anna ha vinto i campionati europei di ballo latino.

Chi è la seconda finalista

La diretta del 5 maggio del Grande Fratello Vip procede. Blasi svela che i due vip più votati, dunque ancora in lizza per diventare il secondo finalista, sono Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. I concorrenti sono chiamati a indicare il nome di coloro che non vorrebbero vedere in finale. Todaro, Renato, Berry scelgono Mussolini. Gli altri, cioè Manzini, Lucia e Raul, puntano su Volpe.

Le due aspiranti finaliste possono scegliere di mandare direttamente al televoto uno fra i concorrenti che si sono schiarati contro di loro. Volpe e Mussolini raggiungono lo studio, dove scoprono il verdetto. Prima, però, c’è un filmato nel quale sono analizzate le tensioni fra le due candidate alla finale. A seguire, Antonella Elia comunica il nome della seconda finalista: è Alessandra Mussolini, che ha vinto il televoto con il 43%. A Volpe il 31% delle preferenze, più staccati gli altri.

La finalista svela di aver scritto, in precedenza, il nome di Marco Berry, che dunque è il primo in nomination. Clip proprio su Marco Berry, che da giorni chiama Alessandra Mussolini con il soprannome di Abelarda Prunotti. Il mago svela che si tratta di un nomignolo completamente inventato.

Grande Fratello Vip diretta 5 maggio, le nomination

Al Grande Fratello Vip del 5 maggio si parla con Antonella Elia. Dal Localino, la finalista parla dell’ex fidanzato Pietro Delle Piane: “Certe canzoni me lo ricordano. Lui era la mia famiglia, a volte mi viene il dubbio di aver sbagliato. Prima c’era lui, ora c’è il vuoto. È come se avessi perso un braccio, farà sempre parte di me. Abbiamo sbagliato entrambi, io non vorrei rovinargli la vita“.

Partono le nomination. Lucia individua Raul. Alessandra e Manzini scelgono Adriana. Raimondo, Adriana, Marco e Raul optano per Lucia. Renato e Antonella vorrebbero eliminare Francesca. Al televoto, dunque, vanno Lucia, Marco, Francesca e Adriana: il meno votato, il prossimo venerdì, è il primo candidato all’eliminazione.