Sono in arrivo altre novità nei palinsesti di Rai 1. La TV di Stato, infatti, ha deciso di modificare la programmazione tv di Dalla Strada al Palco Special, cambiando il giorno di messa in onda.

Dalla Strada al Palco Special programmazione tv, il format sfiderà il Serale di Amici

Le novità nei palinsesti della rete ammiraglia, dunque, coinvolgono la trasmissione prodotta dalla Stand By Me con la collaborazione della Direzione Intrattenimento Prime Time. Ad oggi, sono andate in onda quattro puntate: le prime tre nel prime time del venerdì, mentre la quarta è stata trasmessa il sabato, per evitare la contrapposizione con il Concertone del Primo Maggio su Rai 3.

La Rai, nelle ultime ore, ha deciso di rendere definitiva questa variazione. Le ultime due puntate di Dalla Strada al Palco Special, dunque, prendono il posto di Canzonissima e sfidano il Serale di Amici. La penultima puntata, in particolare, è in onda il 9 maggio prossimo. Per seguire l’ultimo appuntamento, invece, occorre attendere al 23 maggio: il sabato precedente, su Rai 1, è visibile la finale dell’Eurovision Song Contest.

Dalla Strada al Palco Special programmazione tv, gli ascolti del 2 maggio hanno convinto la Rai

Nella scelta della Rai di trasmettere le restanti puntate di Dalla Strada al Palco Special nel prime time del sabato hanno avuto un ruolo fondamentale gli ascolti dello scorso sabato.

La puntata del talent show, infatti, ha tenuto compagnia a più di 2 milioni e 700 mila spettatori, con una share del 19,3%. Si tratta del secondo dato più alto dell’edizione dopo quello del debutto, in crescita dello 0,5% di share rispetto alla puntata del 24 aprile. Inoltre, Dalla Strada al Palco Special ha ottenuto ascolti superiori a quelli messi a segno da Canzonissima. Il format di Milly Carlucci, nelle sei puntate che hanno composto l’edizione, ha chiuso con una media di 2,2 milioni di spettatori e il 18,8% di share.

Cosa va in onda il venerdì

Con il passaggio di Dalla Strada al Palco Special al sabato rimane scoperta la prima serata del venerdì. A partire dall’8 maggio, per un totale di due settimane, è possibile seguire la novità MilleunaCover Sanremo. Tale show promette di accompagnare lo spettatore in un viaggio nelle ultime undici edizioni del Festival di Sanremo. Negli appuntamenti sono riproposte alcune delle migliori esibizioni, commentate direttamente dagli artisti protagonisti, che raccontano, a distanza di anni, le emozioni provate sul palco dell’Ariston e il perché di alcune scelte artistiche da loro compiute.