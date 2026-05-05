Si prospetta una puntata decisamente ricca quella del 5 maggio del Grande Fratello Vip, che seguiremo in diretta. Al timone dello show è confermata Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

A loro il compito di analizzare i tantissimi scontri avvenuti negli ultimi giorni all’interno della Casa. Il primo è quello fra Marco Berry e Francesca Manzini, con il mago che si è lasciato andare a una sfuriata che ha attirato molte critiche. Altro faccia a faccia di cui si è molto parlato è quello fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip del 5 maggio è in programma una sorpresa per Raimondo Todaro. Infine, Ilary Blasi comunica l’esito del televoto. Il concorrente più votato fra Francesca Manzini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe è il secondo finalista.

Grande Fratello Vip diretta 5 maggio, l’inizio alle 22:01

Sono le 22:01 e inizia la puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip. La conduttrice saluta due spettatori d’eccellenza, ovvero Francesco Guccini e Annalisa, poi svela: “La produzione ha redarguito i concorrenti, chiedendo loro un comportamento più consono“.

Si ripercorrono i fatti della settimana in ordine cronologico. Il primo tema è la crisi di Alessandra Mussolini, che dopo l’ennesimo litigio con Antonella Elia ha pensato di abbandonare la Casa. Dopo aver fatto le valigie, però, ha cambiato idea e ha scelto di rimanere. Secondo la finalista, Mussolini ha finto: “Ci prende in giro, è ipocrita. Qui dentro ha fatto di tutto“. L’ex parlamentare: “Sono diventata insofferente, quando vedo e sento Elia e Berry provo una sorta di rigetto“. Rivolgendosi a Marco confessa: “Non sei una persona che a me piace, dici delle cose con un modo spietato“. Berry ribatte: “Donna Abelarda ha un ego spropositato, è invidiosa ed è impazzita dopo che Elia è stata proclamata finalista“.

Selvaggia Lucarelli lancia il monito: “Fate attenzione, voi litigate mentre Raimondo Todaro è l’unico che sta giocando veramente come individualista. Da settimane nomina Mussolini per farla uscire, poi quando minaccia di andarsene prova a convincerla a restare“.

L’esito del televoto

Al Grande Fratello Vip del 5 maggio, Ilary Blasi comunica ai concorrenti che il televoto in corso non è eliminatorio, bensì è per l’elezione della seconda finalista.