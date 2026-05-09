Si riaccendono i motori di Ballando on the road, confermato anche nel 2026. Lo show, spin off di Ballando con le stelle ideato da Milly Carlucci con Aurelia Production, raggiunge il traguardo dell’undicesima edizione.

Ballando on the road 2026, al via oggi i casting

I casting di Ballando on the road, a partire da sabato 9 maggio, iniziano la fase delle audizioni dal vivo. Poche settimane fa si è svolta la primissima fase della selezione, con i candidati che, dopo essersi iscritti, hanno inviato sulla piattaforma ufficiale del format dei video contenenti le loro performance. Filmati, questi, visionati e valutati da una giuria tecnica, oltre che da Milly Carlucci.

Da oggi, sabato 9 maggio, iniziano i casting svolti di persona. I candidati, in luoghi prestabiliti, incontrano Milly Carlucci e alcuni rappresentanti del cast di Ballando con le stelle, pronti a valutare dal vivo le performance dei candidati.

Le tre tappe

La prima tappa dei casting live di Ballando on the road si svolge sabato 9 e domenica 10 maggio, a Marcianise (provincia di Caserta). Coloro che sono chiamati a valutare le performance dei concorrenti sono, oltre a Milly Carlucci, anche Simone Di Pasquale, Veera Kinnunen, Sara Di Vaira, Giada Lini, Matteo Addino e Nikita Perotti, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

La seconda tappa dei casting è prevista il 16 e 17 maggio, a Peschiera Borromeo (provincia di Milano). La giuria, oltre che da Milly Carlucci, è formata da Anastasia Kuzmina, Matteo Addino, Carolyn Smith, Giada Lini, Alessandra Tripoli, Nikita Perotti ed Erica Martinelli. La fase dei live casting, infine, termina a Roma il 23 e 24 maggio. I concorrenti, in tale tappa, sono valutati da Milly Carlucci, Ciquito, Erica Martinelli, Anastasia Kuzmina, Giovanni Pernice, Luca Favilla e Carlo Aloia.

Ballando on the road 2026, il percorso fino a Ballando con te

Al termine dei live casting sono selezionate 32 unità di ballo, che ottengono così la possibilità di accedere alle puntate televisive del format, la cui collocazione non è ancora nota. Lo scorso anno, gli appuntamenti sono andati in onda nella seconda serata del sabato, subito dopo le puntate di Ballando con le stelle.

Al termine delle puntate sono scelti otto concorrenti. Essi si sfideranno fra loro all’interno delle fasi finali di Ballando con te, che si svolgerà, come da tradizione, all’inizio delle varie dirette del sabato della 21esima edizione di Ballando con le stelle. Durante le dirette su Rai 1 sarà decretato il concorrente vincitore.