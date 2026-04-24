Nonostante manchino ancora dei mesi, la macchina di Ballando con le stelle sarebbe già in moto e molti interrogativi riguarderebbero la giuria. Fra conferme e ipotesi, fervono le indiscrezioni sul format di Milly Carlucci.

Una conferma scontata

La premessa, scontata, è il ritorno di Ballando con le stelle nel prossimo autunno. Per la Rai, d’altronde, la trasmissione è uno dei titoli di punta della propria programmazione tv, che oramai da più di venti anni presiede il sabato sera della rete ammiraglia.

Nonostante la longevità, la trasmissione continua ad attirare l’interesse del pubblico, come dimostrano anche gli ascolti. L’ultima edizione, in onda dal 27 settembre al 20 dicembre, ha garantito all’ammiraglia una media di oltre 2 milioni e 900 mila telespettatori, con una share complessiva del 24,37%. La finale ha chiuso con il 28,2%, con una share che ha toccato, durante la diretta, il 31,7%.

Ballando con le stelle giuria, uno degli elementi del successo

Se è vero che non vi sono dubbi sul ritorno di Ballando con le stelle, qualche incertezza in più vi sarebbe sulla riconferma della giuria. Dopo svariati cambiamenti, Milly Carlucci ha trovato il giusto equilibrio: da dieci edizioni, infatti, nel ruolo di giurati vi sono Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Una cinquina che non sempre ha dimostrato grande alchimia ma che, senz’altro, è stata capace di alimentare dinamiche con i concorrenti che si sono rivelate essere fondamentali per il successo del format.

I cambiamenti nella giuria di Ballando con le stelle potrebbero riguardare Selvaggia Lucarelli. La giornalista, da settimane, è impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip. Nonostante non sia legata da alcun contratto di esclusiva, tale ruolo potrebbe allontanarla dal bancone dello show di Rai 1, soprattutto se il Biscione mostrasse la volontà di riconfermarla come opinionista anche in un’ipotetica nuova edizione del GF, magari da mandare in onda nel prossimo autunno.

Ballando con le stelle giuria, cosa aveva detto Milly Carlucci

Sul futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle si è pronunciata la stessa Milly Carlucci. Intervistata qualche settimana fa da TV Talk, su Rai 3, la conduttrice ha ammesso: “Selvaggia è una professionista che non è legata da un contratto eterno con me, nel senso che io le posso dare lo spazio di Ballando con le stelle, poi lei fa altre scelte. L’amicizia e la stima è grandissima, non stiamo ancora parlando di Ballando con le stelle ma lei è nel mio cuore. Se la rivorrei in giuria? Spero proprio di sì, che ci siano tutte le circostanze per poter essere insieme“. La volontà della conduttrice, insomma, è chiara: per avere le risposte definitive, però, occorrerà attendere ancora qualche settimana.