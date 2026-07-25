Partirà il prossimo 16 ottobre lo spettacolo teatrale Raffaella Sognando la Carrà. Si tratta del recital che omaggia Raffaella Carrà, icona dello spettacolo italiano.

Raffaella Sognando la Carrà, la tournée parte a ottobre da Montecatini Terme

Raffaella Sognando la Carrà è prodotto dalla società Nuovo Teatro Verdi Srl. Lo spettacolo è già stato proposto in diverse città del nostro paese nella passata stagione, ottenendo ottimi riscontri sia dal pubblico che dalla critica.

Da qui la decisione di ripartire con la tournée anche nella stagione 2026-2027. La prima tappa è prevista il 16 ottobre al Teatro Verdi di Montecatini Terme e il tour continua con decine di altre date fino ai primi mesi del 2027, toccando location prestigiose come il Teatro Duse di Bologna (il 26 dicembre), il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (il 23 gennaio) e il Teatro Olimpico di Roma (il 10 febbraio).

Uno show che ricostruisce i momenti più iconici della carriera dell’artista

Sul palco, al centro di Raffaella Sognando la Carrà, c’è Beatrice Baldaccini, che interpreta Raffaella Carrà. La regia è di Gabriele Colferai, con la direzione artistica di Claudia Campolongo e le coreografie di Angelo di Figlia.

Insieme alla protagonista, sul palco c’è una band formata da cinque elementi che accompagna, con la musica dal vivo, i vari passaggi dello show. Previsto, inoltre, il coinvolgimento di sei performer.

Lo spettacolo vuole essere un tributo alla Carrà, articolato mediante la ricostruzione dei momenti più significativi della sua carriera. Durante il recital è possibile rivedere alcune coreografie ideate dall’artista, oltre alle canzoni che l’hanno resa popolare e amata anche all’estero, soprattutto in Spagna e in America Latina.

Raffaella Sognando la Carrà, il teatro colma un vuoto lasciato dalla televisione

Con Raffaella Sognando la Carrà, il teatro colma un vuoto colpevolmente lasciato dalla televisione, che Carrà ha contribuito a rivoluzionare. Sul piccolo schermo, infatti, vi sono state alcune produzioni che l’hanno ricordata, trasmesse quasi sempre sulle reti minori, ma non è mai arrivato un vero e proprio show omaggio. Ciò nonostante fosse stato annunciato: la Rai, infatti, sembrava intenzionata a realizzare un grande varietà per ricordarla da mandare in onda sull’ammiraglia nell’estate del 2022, in occasione del primo anniversario della sua scomparsa.

Il format, tuttavia, è stato rimandato e ad oggi, a cinque anni dalla morte, tale show è finito nel dimenticatoio senza mai essere realizzato. Un trattamento che l’artista sicuramente non meritava. A rimediare, almeno in parte, c’è la tournée Raffaella Sognando la Carrà, che porterà nei teatri italiani l’immenso patrimonio artistico di Raffaella Carrà.