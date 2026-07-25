Cosa potrebbe accadere nel futuro di Emanuela Fanelli? Una risposta prova a darla Peccato, la nuova serie tv distribuita in autunno su HBO Max.

Peccato HBO Max, l’opera presentata alla Mostra del Cinema di Venezia

Peccato è una produzione della società Be Water Film, che ha lavorato con la collaborazione di HBO Max e di Rai Cinema. La protagonista assoluta del progetto è Emanuela Fanelli, che interpreta sé stessa nella serie tv e che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Giulio Somazzi e Valerio Vestoso. Quest’ultimo, inoltre, ha curato la regia, cosa che aveva già fatto con altri titoli noti come Vita da Carlo.

Ad oggi non è nota la data nella quale è rilasciata Peccato su HBO Max. Quel che è certo è che il progetto sarà presentato durante la prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Open-Fuori Concorso Serie.

Peccato HBO Max, la trama

L’idea che sta alla base di Peccato è senz’altro originale. La produzione, infatti, è ambientata nel 2049 e mette in scena la parabola artistica e privata di Emanuela Fanelli, che oramai ha 63 anni e vive da sola, isolata da tutti, in un piccolo paesino della Valle D’Aosta.

Da tempo è finita nel dimenticatoio: non appare più in televisione ed è assente da ogni produzione cinematografica. Nessuno sembra più ricordarsi di lei, dopo che un grave scandalo l’ha convinta a ritirarsi per sempre dalle scene.

Solamente nel corso dei vari episodi il pubblico ha la possibilità di scoprire quel che è accaduto.

Un mockumentary che racconta la parabola professionale di Emanuela Fanelli

Peccato appartiene al genere mockumentary. L’intera produzione è formata come se fosse un documentario, con la differenza che ciò che viene narrato è completamente inventato. Le puntate contengono un mix di immagini d’archivio reali e ricostruzioni fittizie, oltre a interviste, frammenti di ospitate televisive e opere create ad hoc. Materiale, questo, grazie al quale lo spettatore si immerge nella concatenazione di eventi che ha portato Fanelli a essere esclusa dallo showbiz.

Peccato HBO Max, il ricchissimo cast

Oltre a Emanuela Fanelli, nella serie tv di HBO Max dal titolo Peccato partecipano una lunga serie di attori e registi, da Stefano Accorsi a Francesca Archibugi, passando per Paola Cortellesi, Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Paolo Virzì, Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea e Massimo De Lorenzo.

A loro si uniscono molti volti celebri del mondo dello spettacolo, fra cui Giovanni Floris, Tommaso Zorzi, Piera Detassis, Gigi Marzullo, Gianni Canova, Stefano Rapone, Tullio Solenghi, Daniele Tinti, Giovanni Benincasa e Malcom Pagani.